Что на самом деле произошло с индийской актрисой Шридеви

Имя актрисы Шридеви известно на всю Индию. Красивая и талантливая девушка снималась в кино с четырех лет: ее обожали не только в родной стране, но и по всему миру. Известие о трагической гибели звезды стало ударом для поклонников и родных, а следствию так и не удалось окончательно установить причину ее смерти. Что же на самом деле произошло на празднике в Дубае, ставшим роковым для Шридеви, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Шридеви (она же Шри Амма Янгер Айяпан) дебютировала на больших экранах в конце 1970-х годов, когда ей было около шестнадцати лет. После этого ее карьера быстро пошла в гору: она работала непрерывно — съемки проводились практически ежедневно. Ее партнерами становились Рами Рао, Анил Капур, Амитабх Баччан, Митхун Чакраборти. Известность ей принесли такие фильмы, как «Грустная история» (1983), «Подарок» (1984), «Чандни» (1987), «Плутовка» (1987), «Мгновения любви» (1991) и «Сбившиеся с пути» (1993). Под конец своей звездной карьеры Шридеви стала сниматься не только в Болливуде, но и в множестве других индийских киностудий, тем самым обеспечив безбедную жизнь себе и своей семье.

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В личной жизни у актрисы тоже все складывалось идеально (по крайней мере так казалось): в браке с продюсером Бони Капуром она родила двоих дочерей. Для того, чтобы посвятить себя семье, Шридеви даже брала творческую паузу: она не снималась 15 лет с 1997 года, что нисколько не сказалось на ее популярности.

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В 2015 году главная красавица Болливуда появилась в главной роли в своей последней картине под названием «Мама» — фильм стал ее трехсотой по счету киноработой. Она не планировала уходить из профессии, однако все ее планы оборвало страшное происшествие.

24 февраля 2018 года стало известно о смерти актрисы. На 55 году жизни сердце Шридеви остановилось из-за случайного утопления, согласно данным полиции. Смерть настигла звезду в ванной отеля в ОАЭ, куда актриса приехала с мужем и младшей дочерью на свадьбу своего племянника. Судебно-медицинская экспертиза показала, что в крови актрисы был алкоголь. Первоначально предполагалось, что причиной смерти стал сердечный приступ. По версии полиции, алкогольное опьянение привело к несчастному случаю: вызвало потерю сознания у Шридеви, и она утонула в ванной. Однако родственники актрисы сообщили, что она никогда не употребляла спиртные напитки.