Марина Шиманская рассказала о роли Наины Ельциной в "Короне"

Актриса Марина Шиманская в беседе с «Аргументами и фактами» рассказала о съемках в роли супруги первого президента России Наины Ельциной в британском сериале «Корона».
По словам Шиманской, в сериал она попала случайно, сделав самостоятельную кинопробу по просьбе своего агента.
«Решила для себя, что играть надо простую любовь. Женщину, для которой приоритетом были семья и любовь. Сделала такую презентацию, отослала — а уже через день мне ответили, что я принята, и попросили мои фотографии и размеры одежды и обуви. Я и фотографию отослала случайную — на ней я была снята где-то на даче и с грибом. Но вскоре я вылетела в Англию на съемки», — вспоминает она.
Шиманская отметила, что непохожа на супругу первого президента России.
«Поэтому меня каждый раз долго, по три часа, гримировали, делали макияж, примеряли парик. Правда, роль у меня была почти без слов, и мне нужно было играть только глазами — но и этого оказалось достаточно», — поделилась она.
Актриса опасалась, что создатели сериала сделают из Ельцина стереотипного человека с алкогольной зависимостью.
«Но англичане не пошли по этому пути. Тем не менее факты из жизни убрать трудно, и во время различных тостов я как раз глазами показывала свое отношение к происходящему. Мне говорили, что я и без слов забираю внимание в кадре — это было очень приятно слышать», — сказала Шиманская.
Шиманская играла в советских фильмах «Берегите женщин», «34-й скорый», «Чужая жена и муж под кроватью». В 1992 году переехала в Испанию вместе с мужем, актером Альгисом Арлаускасом.
Роль первого президента России Бориса Ельцина в сериале сыграл белорусский и российский актер Анатолий Котенев.