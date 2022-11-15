Марина Шиманская рассказала о роли Наины Ельциной в "Короне"

«Решила для себя, что играть надо простую любовь. Женщину, для которой приоритетом были семья и любовь. Сделала такую презентацию, отослала — а уже через день мне ответили, что я принята, и попросили мои фотографии и размеры одежды и обуви. Я и фотографию отослала случайную — на ней я была снята где-то на даче и с грибом. Но вскоре я вылетела в Англию на съемки», — вспоминает она.