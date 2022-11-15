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2 часа назад

Лиам Хемсворт впервые вышел в свет с новой девушкой

Super.ru

С каждым днем холостяков в Голливуде остается все меньше. Вот и 32-летний австралийский красавчик Лиам из четы Хемсвортов снова пополнил ряды недотрог. Правда, избранницу актера мы уже где-то видели: с 26-летней моделью Габриэллой Брукс актер встречался три года, а в августе пара объявила о расставании. Впрочем, обвинять влюбленных в неопределенности не стоит: три года — срок немалый.

Лиам Хемсворт впервые вышел в свет с новой девушкой
Фото: Super.ruSuper.ru

Пара посетила премьеру фильма «Покерфейс», в котором Лиам исполняет главную роль. Актер вышел на дорожку в черном классическом костюме, а его избранница надела золотистое полупрозрачное платье. На этот раз обошлось без декольте.

Черное и золото — классика, как и воссоединение с бывшими. Голливуд в последнее время радует такими историями прямо-таки регулярно!

Актеры,Лиам Хемсворт,
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