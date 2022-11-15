Лиам Хемсворт впервые вышел в свет с новой девушкой

С каждым днем холостяков в Голливуде остается все меньше. Вот и 32-летний австралийский красавчик Лиам из четы Хемсвортов снова пополнил ряды недотрог. Правда, избранницу актера мы уже где-то видели: с 26-летней моделью Габриэллой Брукс актер встречался три года, а в августе пара объявила о расставании. Впрочем, обвинять влюбленных в неопределенности не стоит: три года — срок немалый.