Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, куда исчез актер "Гардемаринов" и "Моей прекрасной няни" Сергей Жигунов

Газета.Ru

На сегодняшний день актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов снимается в кино и продолжает играть сам, однако проекты с его участием уже не так известны, выяснил iReactor.

Стало известно, куда исчез актер Сергей Жигунов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание уточняет, что в 2015 году вышел фильм "Избранница". А в 2016-м фильмография артиста пополнилась лентами "Беглые родственники" и "Шакал". В 2018-м артист сыграл в картинах "Одинокий папаша" и "Динозавр".

При этом, авторы публикации сообщили, что Жигунов сохраняет оптимизм. Артист запомнился публике в образе гардемарина Александра Белова и продюсера Шаталина из сериала "Моя прекрасная няня". А его романы часто становились предметом обсуждений.

Актеры,Шакал,Динозавр,Сергей Жигунов,Александр Белов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители