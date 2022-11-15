Стало известно, куда исчез актер Сергей Жигунов

На сегодняшний день актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов снимается в кино и продолжает играть сам, однако проекты с его участием уже не так известны, выяснил iReactor.

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Издание уточняет, что в 2015 году вышел фильм "Избранница". А в 2016-м фильмография артиста пополнилась лентами "Беглые родственники" и "Шакал". В 2018-м артист сыграл в картинах "Одинокий папаша" и "Динозавр".