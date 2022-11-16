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1 час назад

Агата Муцениеце повторила образ героини "Закрытой школы" спустя 11 лет

Газета.Ruиещё 1

Российская актриса Агата Муцениеце стала гостьей шоу блогера Иды Галич и повторила образ своей героини из «Закрытой школы». Видео было опубликовано в YouTube-канале блогера.

Муцениеце повторила образ героини "Закрытой школы" спустя 11 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Спустя 11 лет со дня премьеры сериала «Закрытая школа» актриса Агата Муцениеце в новом выпуске шоу «Кто умнее» решила вновь примерить форму своей героини. «Нашла в шкафу свой старый кардиган. Я в нем играла Дашу Старкову из «Закрытой школы», — рассказала в эфире актриса.

На съемках сериала Агата Муцениеце познакомилась со своим будущим мужем Павлом Прилучным. Агата Муцениеце была замужем с 2011 по 2020 год за актером. У пары в браке появилось двое детей – Тимофей и Мия. Недавно в прессе появилась информация, что Агата Муцениеце встречается с актером Владимиром Селивановым. Однако пара всего лишь приняла участие в съемках клипа.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце стала членом жюри «Ледникового периода».

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