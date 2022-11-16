Муцениеце повторила образ героини "Закрытой школы" спустя 11 лет

Спустя 11 лет со дня премьеры сериала «Закрытая школа» актриса Агата Муцениеце в новом выпуске шоу «Кто умнее» решила вновь примерить форму своей героини. «Нашла в шкафу свой старый кардиган. Я в нем играла Дашу Старкову из «Закрытой школы», — рассказала в эфире актриса.

На съемках сериала Агата Муцениеце познакомилась со своим будущим мужем Павлом Прилучным. Агата Муцениеце была замужем с 2011 по 2020 год за актером. У пары в браке появилось двое детей – Тимофей и Мия. Недавно в прессе появилась информация, что Агата Муцениеце встречается с актером Владимиром Селивановым. Однако пара всего лишь приняла участие в съемках клипа.