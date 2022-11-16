Рэйф Файнс согласился вновь сыграть Волан-де-Морта

Если появятся новые проекты по вселенной «Гарри Поттера», то актёр Рэйф Файнс готов сыграть снова Волан-де-Морта.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Актёр дал интервью изданию Variety. Он отметил, что возьмётся за привычную роль «без вопросов».

Напомним, ранее глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что компания стремится уделить больше внимания своим успешным франшизам, таким как «Гарри Поттер».

Он считает, что помимо «Фантастических тварей» нужно запустить в производство другие проекты совместно с писательницей Джоан Роулинг.