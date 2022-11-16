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1 час назад

Эндрю Гарфилд из «Нового Человека-паука» боялся популярности

Чемпионат.com

Эндрю Гарфилд признался, что побаивался стать слишком популярным после фильма «Новый Человек-паук». А после роли Питера Паркера он хотел остаться прежде всего театральным актёром. Гарфилд и считает себя таковым, по его словам, настоящее счастье — играть на сцене для аудитории в 50 человек.

Эндрю Гарфилд из «Нового Человека-паука» боялся популярности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я уверен, что театр будет актуальным всегда. Если я смогу играть в театре до конца своих дней перед залом из 50 человек, то я буду доволен своей жизнью. Я действительно так думаю.

После роли в «Новом Человеке-пауке» и его сиквеле Гарфилда стали звать на более серьёзные роли в картины больших режиссёров. Он поработал с Дэвидом Финчером над «Социальной сетью» (2010), с Мартином Скорсезе над его «Молчанием» (2016), потом актёр снялся в военной драме «По соображениям совести» Мела Гибсона и в ряде других картин.

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