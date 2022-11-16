Эндрю Гарфилд из «Нового Человека-паука» боялся популярности

Эндрю Гарфилд признался, что побаивался стать слишком популярным после фильма «Новый Человек-паук». А после роли Питера Паркера он хотел остаться прежде всего театральным актёром. Гарфилд и считает себя таковым, по его словам, настоящее счастье — играть на сцене для аудитории в 50 человек.

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Я уверен, что театр будет актуальным всегда. Если я смогу играть в театре до конца своих дней перед залом из 50 человек, то я буду доволен своей жизнью. Я действительно так думаю.