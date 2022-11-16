Хемсворт признался, что компания Marvel опасалась его гибели на съемках шоу

Австралийский актер Крис Хемсворт признался, что представители студии Marvel беспокоились за состояние здоровья артиста на съемках шоу «Безграничный». Об этом сообщает screenrant.com.

Хемсворт начал сниматься в «Безграничном» до съемок в новом части «Тора». Во время подготовки к одному интенсивному трюку, который включал в себя подъем по канату высотой около 30,5 метра, Хемсворт повредил лодыжку. Такой расклад не устроил руководство Marvel.