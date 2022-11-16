Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
56 минут назад

Крис Хемсворт признался, что компания Marvel опасалась его гибели на съемках шоу

Газета.Ru

Австралийский актер Крис Хемсворт признался, что представители студии Marvel беспокоились за состояние здоровья артиста на съемках шоу «Безграничный». Об этом сообщает screenrant.com.

Хемсворт признался, что компания Marvel опасалась его гибели на съемках шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хемсворт начал сниматься в «Безграничном» до съемок в новом части «Тора». Во время подготовки к одному интенсивному трюку, который включал в себя подъем по канату высотой около 30,5 метра, Хемсворт повредил лодыжку. Такой расклад не устроил руководство Marvel.

«Как бы то ни было, я начал тренироваться, повредил лодыжку, а Marvel вмешались и сказали: «Нет. Шоу, которое может его убить, вы можете сделать после нашего фильма», — поделился Хемсворт.

Ранее стало известно, что фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» собрал $330 млн в прокате за первые выходные.

Актеры,Тор,Крис Хемсворт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители