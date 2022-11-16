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2 часа назад

Кевину Спейси предъявили три новых обвинения в сексуальных домогательствах

Чемпионат.com

Бывшую звезду «Карточного домика» и обладателя «Оскара» Кевина Спейси в Британии обвиняют в трёх новых случаях сексуального насилия. Прокуратура страны считает, что Спейси имел ряд посягательств на одного мужчину в период с 2001 по 2004 годы.

Кевину Спейси предъявили три новых обвинения в домогательствах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Прошлым летом британский суд обвинил Спейси в четырёх случаях сексуального насилия с участием трёх разных мужчин в Лондоне и Глостершире. Согласно расследованию, преступления предположительно происходили в период с 2005 по 2013 годы. Актёр прокомментировал ситуацию.

Очень ценю заявление Королевской прокуратуры, в котором они напомнили средствам массовой информации и общественности, что я имею право на справедливое судебное разбирательство и невиновен, пока не будет доказано обратное.

Спейси должен предстать перед судом в июне 2023 года. Недавно актёра признали невиновным в ещё одном деле о домогательствах, которое тянулось несколько лет.

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