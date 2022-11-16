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9 минут назад

Рэйф Файнс готов вернуться к роли Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»

Чемпионат.com

Рэйф Файнс готов сыграть властного волшебника Волан-де-Морта в новых фильмах о Гарри Поттере, если Warner Bros. решит снять по франшизе что-то новое. В этом желании британский актёр признался журналистам издания Vaatiety.

Рэйф Файнс готов вернуться к роли Волан-де-Морта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Конечно, конечно. Я вернусь к этому герою не задумываясь".

Файнс впервые сыграл «Того, кого нельзя называть» в четвёртом фильме о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Кубок огня» 2005 года. Британец вернулся к персонажу в трёх продолжениях — в «Ордене Феникса» и двух частях «Даров смерти».

Будущее знаменитой киновселенной, которая основана на книгах Джоан Роулинг, пока под большим вопросом. Отношения между писательницей и Warner Bros. до сих пор натянуты из-за ряда скандалов. Кроме того, пока неизвестно, будет ли продолжение «Фантастических тварей» — приквела «Гарри Поттера». Третий фильм о «Тварях» собрал в прокате скромную сумму, а сценарий продолжения до сих пор не готов.

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