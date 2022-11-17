Квентин Тарантино снимет сериал

Режиссер Квентин Тарантино во время пресс-тура, посвященного его книге «Размышления о кино», заявил о планах снять сериал из 8 эпизодов в 2023 году. Об этом сообщает Variety.
У Тарантино небольшой опыт в производстве сериалов: он снял два эпизода пятого сезона проекта о криминалистике «C.S.I. Место преступления» и одну серию «Скорой помощи».
В феврале 2022 года он вел переговоры о съемках нескольких эпизодов для сериала «Правосудие» на FX.
Ранее Квентин Тарантино рассказал, как Педро Альмодовар изменил его отношение к насилию в кино. В частности, Тарантино высоко оценил картину Альмодовара «Матадор» 1986 года с Антонио Бандерасом в главной роли. Картина рассказывает о студенте-матадоре, намеренно признающемся в преступлении, которого не совершал.