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3 часа назад

Variety: Квентин Тарантино снимет сериал

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Квентин Тарантино во время пресс-тура, посвященного его книге «Размышления о кино», заявил о планах снять сериал из 8 эпизодов в 2023 году. Об этом сообщает Variety.

Квентин Тарантино снимет сериал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У Тарантино небольшой опыт в производстве сериалов: он снял два эпизода пятого сезона проекта о криминалистике «C.S.I. Место преступления» и одну серию «Скорой помощи».

В феврале 2022 года он вел переговоры о съемках нескольких эпизодов для сериала «Правосудие» на FX.

Ранее Квентин Тарантино рассказал, как Педро Альмодовар изменил его отношение к насилию в кино. В частности, Тарантино высоко оценил картину Альмодовара «Матадор» 1986 года с Антонио Бандерасом в главной роли. Картина рассказывает о студенте-матадоре, намеренно признающемся в преступлении, которого не совершал.

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