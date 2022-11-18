Купер сыграет главную роль в новом фильме Спилберга

Согласно сведениям издания Deadline, Брэдли Купер исполнит главную роль в новой картине режиссера Стивена Спилберга, которая вдохновлена боевиком «Детектив Буллитт» (Bullitt) 1968 года. Известный актер предстанет в образе серьёзного полицейского Фрэнка Буллитта, роль которого в оригинальной киноленте исполнял актёр Стив МакКуин.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Как информирует Deadline, ссылаясь на собственные источники, будущая кинолента не будет ремейком «Детектива Буллитта», а представит совсем другую идею, которая будет завязана на главном персонаже. В оригинальной истории герой Стива МакКуина охотится на опасного и влиятельного преступника, убившего важного свидетеля.