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1 час назад

Брэдли Купер сыграет главную роль в новом фильме режиссёра Стивена Спилберга

FBM.ruиещё 1

Согласно сведениям издания Deadline, Брэдли Купер исполнит главную роль в новой картине режиссера Стивена Спилберга, которая вдохновлена боевиком «Детектив Буллитт» (Bullitt) 1968 года. Известный актер предстанет в образе серьёзного полицейского Фрэнка Буллитта, роль которого в оригинальной киноленте исполнял актёр Стив МакКуин.

Купер сыграет главную роль в новом фильме Спилберга
Фото: FBM.ruFBM.ru

Помимо этого, Купер вместе со Спилбергом выступят продюсерами фильма, а сценарий напишет оскароносный Джош Сингер («В центре внимания», «Человек на Луне»).

Как информирует Deadline, ссылаясь на собственные источники, будущая кинолента не будет ремейком «Детектива Буллитта», а представит совсем другую идею, которая будет завязана на главном персонаже. В оригинальной истории герой Стива МакКуина охотится на опасного и влиятельного преступника, убившего важного свидетеля.

В данный момент Брэдли Купер работает над постпродакшеном своей картины «Бернстайн» (Maestro), в которой он не только исполнил одну из ролей, но и срежиссировал проект. У Стивена Спилберга в нынешнем году выйдет кинолента «Фабельманы» (The Fabelmans), которая дебютирует в широком прокате США 23 ноября.

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