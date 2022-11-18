Купер сыграет главную роль в новом фильме Спилберга

Согласно сведениям издания Deadline, Брэдли Купер исполнит главную роль в новой картине режиссера Стивена Спилберга, которая вдохновлена боевиком «Детектив Буллитт» (Bullitt) 1968 года. Известный актер предстанет в образе серьёзного полицейского Фрэнка Буллитта, роль которого в оригинальной киноленте исполнял актёр Стив МакКуин.
Помимо этого, Купер вместе со Спилбергом выступят продюсерами фильма, а сценарий напишет оскароносный Джош Сингер («В центре внимания», «Человек на Луне»).
Как информирует Deadline, ссылаясь на собственные источники, будущая кинолента не будет ремейком «Детектива Буллитта», а представит совсем другую идею, которая будет завязана на главном персонаже. В оригинальной истории герой Стива МакКуина охотится на опасного и влиятельного преступника, убившего важного свидетеля.
В данный момент Брэдли Купер работает над постпродакшеном своей картины «Бернстайн» (Maestro), в которой он не только исполнил одну из ролей, но и срежиссировал проект. У Стивена Спилберга в нынешнем году выйдет кинолента «Фабельманы» (The Fabelmans), которая дебютирует в широком прокате США 23 ноября.