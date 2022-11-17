Звезда "Охотников за привидениями" умерла в возрасте 65 лет

Причина смерти артистки не уточняется. Известно, что она "ушла из жизни мирно", находясь в Санта-Барбаре.

За всю карьеру Херрин успела сняться в десяти картинах. Ее можно увидеть в главных ролях в фильмах "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Дом у дороги" и "Роман с камнем". Однако наибольшую популярность актриса получила после выхода "Охотников за привидениями".