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2 часа назад

Актриса Кимберли Херрин умерла в возрасте 65 лет

Мира Маркина

Звезда фильма "Охотники за привидениями" актриса Кимберли Херрин скончалась в возрасте 65 лет, пишет New York Post.

Звезда "Охотников за привидениями" умерла в возрасте 65 лет
Фото: Кадр из фильма "Охотники за привидениями" (1984)Кадр из фильма "Охотники за привидениями" (1984)

Причина смерти артистки не уточняется. Известно, что она "ушла из жизни мирно", находясь в Санта-Барбаре.

За всю карьеру Херрин успела сняться в десяти картинах. Ее можно увидеть в главных ролях в фильмах "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Дом у дороги" и "Роман с камнем". Однако наибольшую популярность актриса получила после выхода "Охотников за привидениями".

Также Кимберли Херрин работала моделью. Звезда не раз попадала на обложки популярных глянцевых журналов.

Актеры,Полицейский из Беверли-Хиллз 2,Роман с камнем,Охотники за привидениями,
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