Хемсворт рассказал о страшной болезни

Съемки в новом документальном сериале о возрасте и старении «Limitless» стали для 39-летнего актера поистине судьбоносными: благодаря этому проекту он узнал, что в старости, возможно, даже не сможет выговорить собственное имя. Но без паники! Пока герой блокбастеров Marvel всего лишь сдал тест на генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. И результаты неутешительные: у Криса в 10 раз больше шансов заболеть, чем у среднестатистического человека.

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Ген, который болезнь и вызывает, Крис унаследовал от обоих родителей. Таких людей на Земле — всего два-три процента. Хемсворт отметил, что его дедушке уже поставили диагноз: он путает слова и часто, сам того не замечая, переходит с английского на родной голландский. Что же до актера, то сначала он отнесся к новости спокойно, однако затем обратил внимание на ухудшение памяти. «Вот не знаю, то ли это эффект плацебо, то ли все по-настоящему! В любом случае теперь у меня есть оправдание», — пошутил Крис в интервью Vanity Fair.

Но нет худа без добра. Узнав, что он находится в группе риска, отец троих детей серьезно взялся за здоровье и сейчас много внимания уделяет профилактике. «Когда у вас есть предрасположенность к чему угодно, важно обратить внимание на режим сна и питания, уровни стресса и физическую подготовку», — объясняет Крис.