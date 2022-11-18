Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Крис Хемсворт рассказал о страшной болезни, к которой у него генетическая предрасположенность

Super.ru

Съемки в новом документальном сериале о возрасте и старении «Limitless» стали для 39-летнего актера поистине судьбоносными: благодаря этому проекту он узнал, что в старости, возможно, даже не сможет выговорить собственное имя. Но без паники! Пока герой блокбастеров Marvel всего лишь сдал тест на генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. И результаты неутешительные: у Криса в 10 раз больше шансов заболеть, чем у среднестатистического человека.

Хемсворт рассказал о страшной болезни
Фото: Super.ruSuper.ru

Ген, который болезнь и вызывает, Крис унаследовал от обоих родителей. Таких людей на Земле — всего два-три процента. Хемсворт отметил, что его дедушке уже поставили диагноз: он путает слова и часто, сам того не замечая, переходит с английского на родной голландский. Что же до актера, то сначала он отнесся к новости спокойно, однако затем обратил внимание на ухудшение памяти. «Вот не знаю, то ли это эффект плацебо, то ли все по-настоящему! В любом случае теперь у меня есть оправдание», — пошутил Крис в интервью Vanity Fair.

Но нет худа без добра. Узнав, что он находится в группе риска, отец троих детей серьезно взялся за здоровье и сейчас много внимания уделяет профилактике. «Когда у вас есть предрасположенность к чему угодно, важно обратить внимание на режим сна и питания, уровни стресса и физическую подготовку», — объясняет Крис.

Хемсворт настаивает, что своей историей не пытается надавить на жалость. Актер уверен: его пример способен помочь другим людям встать на путь истинный и начать заботиться о себе, не дожидаясь часа икс. «Сейчас считается гораздо более приемлемым говорить о здоровье и велнесе, чем это было в моем детстве», — замечает звезда. С предрасположенностью или без — давайте последуем совету Криса и не будем доводить себя до крайностей.

Актеры,Крис Хемсворт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители