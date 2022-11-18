Логинов — о шоу «Большой Кэш», самом главном страхе и планах преподавать

Известный актер Виктор Логинов стал ведущим нового проекта на канале «Че!». Редакции «Слово и Дело» удалось задать Виктору несколько вопросов о его работе ведущим, новом шоу и планах на будущее.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В шоу «Большой Кэш» две команды по три человека будут сражаться за денежный приз. Для того чтобы выиграть деньги, им предстоит целовать лягушек, есть опарышей, депилировать волосы и многое другое, на что в обычной жизни человек вряд ли бы решился. Первый выпуск появятся в эфире канала «Че!» 19 ноября в 21:00.

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— Поздравляем вас со стартом нового шоу «Большой Кэш». Расскажите немного, почему вам захотелось работать над этим проектом?

— Телеканал «ЧЕ!» всегда делает очень идейные и яркие проекты, поэтому я рад вновь присоединиться к команде. «Большой Кэш» не просто экстремальное шоу. В нем скрыт глубокий психологический аспект: побороть свой страх ради победы команды. Перед началом игры мы проводим опрос, где узнаем, кто и чего боится: мышей, змей, пауков, жуков, закрытых пространств. Наши герои легко делятся потаенными страхами и не подозревают, что скоро встретятся с ними лицом к лицу.Съемки прошли очень весело! Столько азарта, живых эмоций, любопытных реакций я нигде больше не видел.

— Было уже довольно много шоу, в которых проверяются реакции на страхи человека. Чем от них отличается «Большой Кэш», на ваш взгляд?

— Я вижу три основных отличия. Первое, проект очень живой и настоящий. Все потому, что в шоу участвуют реальные люди, не звезды и селебрити, как это обычно бывает. Действие происходит в реальном времени, и ты никогда не знаешь, как будут развиваться события. Второе, важен психологический аспект. На шоу люди сталкиваются со своими страхами, проверяют себя на прочность и узнают, на что они готовы пойти ради победы. А третье отличие, это, конечно, командный дух! Обычно в подобных шоу участник сам по себе: он зарабатывает очки в личный зачет. В «Большом Кэше» телеканала «ЧЕ!» важна работа в коллективе на общую цель.

— Если вы можете рассказать, то поделитесь, какой момент на съемках удивил вас больше всего?

— Модерация поединков! Моя задача как ведущего — улаживать спорные моменты. Кто быстрее сказал, съел или прибежал. Разница может быть минимальной, поэтому морально сложно выбирать лучшего. А я такой человек — изначально болею за обе команды. Ребятам столько всего приходится терпеть

(смеется)

. Всегда хочется сказать: «Вы все молодцы! Один только факт, что вы решились бросить вызов своим страхам — достоин награды!». Но в игре есть одно непреклонное условие — большой кэш забирает только одна команда. А еще меня каждый раз удивляет конкурс «Кошмарная коробка». Там вроде бы ничего необычного, но страх неизвестности играет свою роль. 40% предметов в коробке совершенно бытовые: это может быть соболиная шапка-ушанка, пипидастр или пюре с картошкой. Ты просовываешь руку в неизвестность и первое прикосновение пугает больше всего. Живое или мертвое? Пахнет или не пахнет? Твердое или склизкое? От страха ты принимаешь котлету с пюрешкой за пауков или медузу.

— Есть ли у вас какая-нибудь фобия?

— Страшно, когда ты видишь, как страдают близкие, и не можешь им помочь. Либо ты слишком мал, либо у тебя недостаточно возможностей, либо ты просто не знаешь как. Очень хочется, чтобы все были здоровы, счастливы и ни в чем себе не отказывали.

— Недавно вышел с вашим участием очень интересный подкаст «Комики против кино». Вы не думала запустить собственный подкаст про кино?

— Я считаю, что сапоги должен делать сапожник. У меня есть небольшой опыт работы режиссером, есть свое видение. Но ведь работа режиссера заключается в том, чтобы грамотно донести идею до всей команды. Это еще и педагогическая деятельность. Я не могу быть режиссером, который говорит: «Так ребята, ну-ка встали и сыграли!». Таких специалистов сейчас полно, я им быть не хочу. Продюсировать проекты — это бизнес. Суровый бизнес. Это не то, чем бы я хотел заниматься. Актер, телеведущий — да. Чуть позже я, возможно, займусь преподаванием. Но создавать собственные проекты я пока не готов.

— Прошло уже почти десять лет с того момента, как закончился сериал «Счастливы вместе», тем не менее он до сих пор обсуждается, пересматривается — и даже есть слухи о его возвращении в эфир. Почему он так запал людям в душу?

— Персонаж из сериала «Счастливы вместе» стал символом эпохи. Он попал в нерв большинства людей, у которых такие же проблемы на работе, в семье и с самоопределением.

— В какой роли вы бы хотели появиться в кино или сериале?