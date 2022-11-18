Немоляева назвала съемки у Рязанова нечаянным счастьем

Актриса Светлана Немоляева в колонке для ТАСС рассказала, как режиссер Эльдар Рязанов не взял ее сниматься в комедию «Ирония судьбы, или С легким паром». При этом, отметила она, в «Служебный роман» ей удалось попасть без проб.

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Для фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Рязанов провел для Немоляевой восемь проб. «Было ясно, что Эльдар Александрович очень хотел меня снять в своем фильме, но в итоге сказал: «Света, можно сыграть хуже, но сложно». Я тогда переволновалась, да и больше была занята в спектаклях, поэтому испытывала некоторые сложности с переходом от игры на сцене к формату кино», — вспомнила она.

Во время съемок «Служебного романа» Немоляева работала в Театре имени Маяковского с режиссером Андреем Гончаровым, репетиции с которым называет «адовыми». «Мой приход после репетиций Гончарова на площадку к Рязанову был для меня просто счастьем. Эльдар Александрович был всегда улыбчив, остроумен и добр. Если ему от меня было что-то нужно в актерском плане, например внести какие-то корректировки в роль, то все замечания или предложения он делал всегда очень деликатно», — пишет актриса.

С Рязановым у Немоляевой конфликтов не случалось, по ее словам, ни при работе над «Служебным романом», ни на съемках фильма «Гараж», которые последовали совсем скоро, ни когда они сотрудничали в киноленте «О бедном гусаре замолвите слово», ни в «Небесах обетованных». «Я до сих пор вспоминаю о времени работы с Рязановым как о каком-то нечаянно дарованном счастье Для меня он был светочем, особенно по сравнению с тем, какие были тяжелые репетиции в театре», — заверила она.