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2 часа назад

Николас Кейдж вместе с дочкой отомстят врагам в трейлере вестерна «По старинке»

Inc-News

Герой фильма остается с маленькой дочкой на руинах собственного дома.

Кейдж вместе с дочкой отомстят врагам в вестерне «По старинке»
Фото: Inc-NewsInc-News

Николас Кейдж и его юная напарница Райан Кира Армстронг составят дуэт главных героев трейлера вестерна "По старинке".

В центре сюжета фильма режиссера Бретта Доноху живущая в отдаленном месте семья бывшего профессионального стрелка Колтона Бриггза, ушедшего на покой.

В какой-то момент на них нападают бандиты, убивают жену героя и сжигают его дом, который глава семейства строил своими руками.

На фоне трагедии примерный семьянин в лице Кейджа вновь превращается в безжалостного охотника за головами и начинает мстить своим врагам.

Его 12-летняя дочь в лице Армстронг берет в руки оружие наравне с папой и также вступает на тропу войны.

На широкие экраны вестерн выйдет 6 января 2023 года, а на стриминговых площадках появится неделей позже.

Актеры,Николас Кейдж,
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