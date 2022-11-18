Кейдж вместе с дочкой отомстят врагам в вестерне «По старинке»

Герой фильма остается с маленькой дочкой на руинах собственного дома.

Фото: Inc-News Inc-News

Николас Кейдж и его юная напарница Райан Кира Армстронг составят дуэт главных героев трейлера вестерна "По старинке".

В центре сюжета фильма режиссера Бретта Доноху живущая в отдаленном месте семья бывшего профессионального стрелка Колтона Бриггза, ушедшего на покой.

В какой-то момент на них нападают бандиты, убивают жену героя и сжигают его дом, который глава семейства строил своими руками.

На фоне трагедии примерный семьянин в лице Кейджа вновь превращается в безжалостного охотника за головами и начинает мстить своим врагам.

Его 12-летняя дочь в лице Армстронг берет в руки оружие наравне с папой и также вступает на тропу войны.