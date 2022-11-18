«У всего есть конец». Крис Хемсворт — о будущем Тора

Крис Хемсворт играет Тора в фильмах Marvel Studios с 2011 года. Герой актёра несколько раз претерпевал серьёзные изменения, а в последний раз его можно было увидеть в фильме «Тор: Любовь и Гром».

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Недавно Хемсворт дал интервью Vanity Fair и поразмышлял о будущем Тора. По словам актёра, он благодарен Marvel за каждую возможность сыграть героя. Особенно, если эта возможность интересная и со свежей идеей.

Я полностью открыт для всего этого, если в фильмах есть что-то уникальное, свежее и удивительное. Мне всегда нравилось играть Тора. Я благодарен за это Marvel.

Также актёр подчеркнул, что у каждого пути рано или поздно наступит свой конец. Ещё Хемсворт намекнул, что следующее появление в роли Тора, возможно, станет для него последним.

Я чувствую, что нам, вероятно, придётся закончить историю, если я снова вернусь к Тору, понимаете? Я чувствую, что скоро будет конец истории, он есть у всего, но это не основано на каких-то словах, мне пока что ничего не говорили. У каждого героя есть рождение, важные моменты, а затем смерть. На каком я этапе, кто-нибудь знает?