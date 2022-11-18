Что стало с мамой Кевина из фильма "Один дома"

У миллионов людей по всему миру Новый год неизменно ассоциируется с комедией "Один дома", даже несмотря на то, что она вышла на экраны 32 года назад. Одну из ярких второстепенных ролей в фильме исполнила Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать мальчика-сорванца Кевина.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

После выхода комедии в прокат, О'Хара проснулась знаменитой. Но как сложилась судьба актрисы после культового фильма? Разбирался "Рамблер".

Снявшись в "Один дома", Кэтрин продолжила играть в кино и сериалах. Многие работы были весьма проходными, но случились также и те, которые напомнили зрителям о профессионализме и таланте актрисы.

Так, О'Хара исполнила главную роль в комедийной драме "Последний из великих королей". Картина удостоилась хвалебных отзывов как среди зрителей, так и среди критиков. Кроме того, в 2006 году Кэтрин появилась в фэнтезийной мелодраме "Пенелопа" вместе с Кристиной Ричи, Джеймсом МакЭвоем и Риз Уизерспун. И наконец, Кэтрин исполнила одну из главных ролей в популярном сериале "Шиттс Крик", которая принесла ей "Золотой глобус".

Однако в полнометражных фильмах ярких ролей у Кэтрин больше не было. Тем не менее актриса продолжает активно сниматься, посещать светские рауты и наслаждаться жизнью.

Вдобавок к этому, О'Хара также не может жаловаться на личную жизнь: в 1992 году актриса вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша и счастлива в браке с ним по сей день. У пары двое детей – сыновья Мэтью и Люк.