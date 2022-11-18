Экранная Леди Ди раскрыла правду, как получила роль в “Короне”

Актриса призналась, что впервые отправилась на пробы в “Корону” еще шесть лет назад. Тогда Элизабет рассчитывала лишь на эпизодическую роль. Но продюсеры увидели в ней “что-то от Дианы”, по словам Дебики. Об этом ей написали в электронном письме. Но тогда было неизвестно, коснутся ли сценаристы этого эпизода из жизни королевской семьи.