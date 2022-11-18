Экранная Леди Ди раскрыла правду, как получила роль в “Короне”

Австралийская актриса Элизабет Дебики в эксклюзивном интервью The Hollywood Reporter рассказала, как получила роль принцессы Дианы в сериале ”Корона”.
Актриса призналась, что впервые отправилась на пробы в “Корону” еще шесть лет назад. Тогда Элизабет рассчитывала лишь на эпизодическую роль. Но продюсеры увидели в ней “что-то от Дианы”, по словам Дебики. Об этом ей написали в электронном письме. Но тогда было неизвестно, коснутся ли сценаристы этого эпизода из жизни королевской семьи.
В 2020 году обсуждение участия Элизабет в проекте возобновилось. Но из-за пандемии съемки новых эпизодов “Короны” были приостановлены. Однако в пятом сезоне австралийка уже появилась в роли Леди Ди. Напомним, он вышел на Netflix в начале ноября.
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