Наряд Сары Джессики Паркер на съемках сериала назвали клоунским

Американская актриса Сара Джессика Паркер появилась на съемках продолжения сериала «Секс в большом городе» в ярком наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и высказывания фанатов опубликованы на Daily Mail.
Папарацци запечатлели телезвезду на площадке в золотистом платье длины миди в белый горох с рукавами-фонариками в сочетании с пиджаком цвета фуксии. При этом в качестве обуви стилисты подобрали для знаменитости лиловые туфли на шпильке, а из аксессуаров на ней — кольцо с крупным камнем и две заколки в виде банта на волосах в тон образу.
Читатели издания обругали внешний вид Паркер и назвали ее яркий наряд клоунским в комментариях под размещенными снимками. «Стилисты просто смеются над ней», «Дурацкая одежда», «Кто сказал, что это красиво?», «Клоунский образ», «Кто подбирает им одежду? Актрисы выглядят ужасно», «Почему мне смешно?» — высказывались пользователи сети.
В августе Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в Нью-Йорке за бесценок. Звезда «Секса в большом городе» сдала постройку на один уикенд, с 26 по 27 августа. Стоимость аренды составляла 19,98 доллара (около 1206 рублей) — отсылка к году, когда актриса впервые исполнила роль Кэрри Брэдшоу в принесшем ей популярность сериале.