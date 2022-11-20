От комсомольца-добровольца до ворошиловского стрелка: лучшие роли Михаила Ульянова

В 1946 году Михаил Ульянов приехал из Сибири в Москву — поступать в студию Алексея Дикого (актера и режиссера МХАТ, БДТ и других крупнейших театров), о которой слышал на малой родине. Когда он узнал, что студия закрылась еще до войны, а в "Щепке" и в Школе-студии МХАТ молодому человеку отказали, подумал, что все пропало. Но все же Ульянову повезло, его приняли в Щукинское училище при Вахтанговском театре — и кто же тогда знал, что через 50 лет актер станет его художественным руководителем. За свою карьеру Михаил Ульянов сыграл и Цезаря, и Наполеона, и Сталина, и несколько раз Ленина. Ему удавались роли генералов и предателей, интеллигентов и людей из народа, персонажей Достоевского и Булгакова. Как говорят критики, он обладал удивительной способностью поднимать земные характеры к вершинам подлинного искусства. В день рождения народного артиста СССР вспоминаем его самые знаковые кинообразы.

Фото: ТАСС ТАСС

Егор Трубников

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Главный герой фильма Алексея Салтыкова "Председатель" (1964) — Егор Трубников, фронтовик, который с орденами и без руки после войны возвращается в родную деревню, где видит полнейшую разруху, пьянство и нищету. Он считает своим долгом восстановить хозяйство и вернуть земляков к нормальной жизни, поэтому становится председателем колхоза. Его методы радикальны и решительны, им все еще движет фронтовая непреклонность, из-за этого односельчане и райком относятся к Трубникову настороженно и даже воинственно.

Когда Ульянову предложили сыграть "в фильме про колхоз", он был не в восторге, но прочитав сценарий Юрия Нагибина, всю ночь не мог уснуть, с утра сам позвонил на "Мосфильм" и согласился на пробы. Позже он неоднократно признавался, что роль председателя была одной из его любимых. "Мне кажется, именно в его неуживчивости, может быть, даже в минусах его характера и кроется то, что заставляет в итоге поверить в правду, которую он утверждает. Поверить в добро, в справедливость. Ибо во имя справедливости так нелегко живет Трубников", — рассказывал актер. За работу над этим сложным характером Ульянов был награжден Ленинской премией, а читатели журнала "Советский экран" назвали его лучшим актером года. Именно эта роль подарила ему всесоюзную славу.

Георгий Жуков

Роль Георгия Жукова называют главной в творчестве Михаила Ульянова — актер сыграл знаменитого полководца почти в 20 фильмах, еще несколько раз на сцене. Дебют Ульянова-Жукова состоялся в киноэпопее Юрия Озерова "Освобождение" (1968–1972). Причем маршал сам принял решение, кто будет воплощать его образ на экране: он посмотрел драму "Председатель", оценил мощный темперамент Ульянова, его мужественность в кадре. Над внешним сходством впоследствии старательно работали гримеры.

Своей наиболее удачной работой в образе Жукова Ульянов считал картину "Блокада" (1973–1977) Михаила Ершова. В ней ему удалось раскрыть многогранность своего героя, передать его целеустремленность, стальную собранность, волю. При этом в мемуарах Ульянов самокритично писал:

В общей сложности Михаил Ульянов снимался в роли маршала на протяжении 37 лет — последним стал телесериал Юрия Кары "Звезда эпохи" (2005). Интересно, что актеру и полководцу так и не удалось познакомиться лично.

Николай Кайтанов

В кино театрального актера Михаила Ульянова привел режиссер Юрий Егоров. Роль в его картине "Добровольцы" (1958) — одна из первых заметных в фильмографии Ульянова. Актер сыграл комсомольца Николая Кайтанова, который вместе с друзьями идет добровольно строить первую линию московского метро. Ребята быстро становятся ударниками, влюбляются, женятся, но у жизни на них есть свои планы. Действие фильма начинается в 30-е годы, а заканчивается в 50-е. Ульянову удалось воплотить образ не только преданного стране советского человека, но и целого поколения, которое, несмотря на войну, тяжелый труд, испытания и утраты, сохраняло любовь и находило поводы для радости.

Сергей Абрикосов

В картине Юлия Райзмана "Частная жизнь" (1982) Михаил Ульянов сыграл Сергея Абрикосова — директора крупного предприятия, который мыслями всегда в работе и даже дома ночует не в спальне, а в кабинете. Внезапно Абрикосова отправляют на пенсию, и из увлеченного начальника он вынужден переквалифицироваться в обычного домоседа.

"Он оказался не у дел и вдруг увидел, что жизнь идет совсем не так, как он представлял себе, когда был у руля", — рассказывал о своем герое Михаил Ульянов. Сергей понимает, что ничего не знает о своей семье, дом кажется ему другой планетой, которую приходится осваивать. Михаил Ульянов смог блестяще создать образ человека, пережившего серьезную перестройку всего внутреннего мира. За эту роль он получил Государственную премию СССР, специальный приз Венецианского кинофестиваля, также фильм "Частная жизнь" был номинирован на "Оскар".

Дмитрий Карамазов

Роль в фильме Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" (1968) актер попросил сам — впервые в жизни. Режиссера поначалу смущала "заземленность" амплуа Ульянова, но вскоре Михаила утвердили. Актер не расставался с романом Достоевского, но чем больше он хотел быть похожим на Митеньку, тем хуже шли съемки.

Дмитрия Карамазова, каким его изобразил Михаил Ульянов, считают одним из самых удачных киновоплощений героя. Его Митя — добродушный, любящий, страстный, но доведенный до отчаяния, разочаровавшийся в людях. По сюжету Дмитрия обвиняют в убийстве, хотя он не совершал его. Ульянову удалось создать образ человека, который мучительно ищет правду и находится на грани безумия из-за того, что никто не верит ему. "По существу, весь ход роли — это непрерывное исступленное стремление осмыслить одну тему: почему люди так плохо, так пакостно живут? Почему люди так ненавидят друг друга?" — рассказывал актер.

Иван Афонин

В провокационном фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок" (1999) Ульянов воплотил образ отчаявшегося человека. Его герой Иван Федорович Афонин — ветеран войны, прожил долгую жизнь, многое видел и придерживается высоких моральных принципов. В нем вспыхивают злость, чувство мести и жажда справедливости, когда его внучку Катю — ту, в которую он вложил всю свою любовь и заботу, — насилуют бандиты. После безуспешных попыток наказать их законным путем Иван Федорович сам берется за оружие.

Ленту "Ворошиловский стрелок" называют одой 90-м. Это тяжелое кино о том, как насилие порождает насилие, история беспредела против "маленьких людей" и их ответной большой силы. За роль народного мстителя Михаил Ульянов получил несколько наград, среди них премия "Ника" и приз "Кинотавра".

Понтий Пилат

Юрий Кара взялся за экранизацию "Мастера и Маргариты" (2011) намного раньше, чем Владимир Бортко, но выход картины постоянно откладывался. Со времени съемок до премьеры прошло целых 17 лет — Михаил Ульянов, к сожалению, до нее не дожил, а сам фильм оказался в тени знаменитого сериала, который вышел раньше.

Понтий Пилат в исполнении Ульянова — яростный, жестокий, умудренный властитель. Он привык полагаться только на свой опыт, поэтому с усмешкой слушает проповеди бродячего философа Га-Ноцри. Удалось актеру передать и трагизм фигуры Пилата — в его интонациях и мимике читается усталость, разочарование в людях, потеря веры и главное — ненависть. "Тема Понтия Пилата — на все времена: вечная тема предательства, которого он не ожидал от себя… Он и не чувствует себя предателем. Но все-таки чувствует паршивость своего положения, некомфортность душевную <...> У Пилата голова болит не только от физического недомогания, но и ото всей этой человеческой пошлости и злобной мелочности", — рассуждал о своем герое Ульянов.

Дарья Шаталова