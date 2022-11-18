Джессика Честейн откажется сыграть новую девушку Бонда

Во время интервью в рамках вечернего шоу Джимми Феллона актриса Джессика Честейн рассказала, что ей неинтересно сыграть ни самого Джеймса Бонда, ни его девушку.
Оскароносная актриса заявила, что когда она только начинала карьеру, постоянно слышала один и тот же вопрос от деятелей индустрии — мечтает ли она сыграть "девушку Бонда"?
По словам звезды, тогда эта роль считалась вершиной успеха для голливудских актрис.
Сама Честейн равнодушна к бондиане и призналась, что если бы ей предложили сейчас сыграть роль возлюбленной агента 007, она бы отказалась.
Ведущий Джимми Феллон предположил, что нового Бонда может сыграть женщина и поинтересовался, было бы Честейн интересно воплотить образ самого шпиона? На этот вопрос актриса также ответила отказом. Но Честейн уточнила, что ей было бы интересно сыграть главную злодейку в будущих фильмах серии.
"Мне хочется сыграть героиню, которая будет мучить Бонда", — отшутилась она.