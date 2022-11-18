Джессика Честейн откажется сыграть новую девушку Бонда

Во время интервью в рамках вечернего шоу Джимми Феллона актриса Джессика Честейн рассказала, что ей неинтересно сыграть ни самого Джеймса Бонда, ни его девушку.

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Оскароносная актриса заявила, что когда она только начинала карьеру, постоянно слышала один и тот же вопрос от деятелей индустрии — мечтает ли она сыграть "девушку Бонда"?

По словам звезды, тогда эта роль считалась вершиной успеха для голливудских актрис.

Сама Честейн равнодушна к бондиане и призналась, что если бы ей предложили сейчас сыграть роль возлюбленной агента 007, она бы отказалась.

Ведущий Джимми Феллон предположил, что нового Бонда может сыграть женщина и поинтересовался, было бы Честейн интересно воплотить образ самого шпиона? На этот вопрос актриса также ответила отказом. Но Честейн уточнила, что ей было бы интересно сыграть главную злодейку в будущих фильмах серии.