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2 часа назад

Джессика Честейн заявила, что откажется сыграть Джеймса Бонда или его новую девушку

Газета.Ru

Во время интервью в рамках вечернего шоу Джимми Феллона актриса Джессика Честейн рассказала, что ей неинтересно сыграть ни самого Джеймса Бонда, ни его девушку.

Джессика Честейн откажется сыграть новую девушку Бонда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оскароносная актриса заявила, что когда она только начинала карьеру, постоянно слышала один и тот же вопрос от деятелей индустрии — мечтает ли она сыграть "девушку Бонда"?

По словам звезды, тогда эта роль считалась вершиной успеха для голливудских актрис.

Сама Честейн равнодушна к бондиане и призналась, что если бы ей предложили сейчас сыграть роль возлюбленной агента 007, она бы отказалась.

Ведущий Джимми Феллон предположил, что нового Бонда может сыграть женщина и поинтересовался, было бы Честейн интересно воплотить образ самого шпиона? На этот вопрос актриса также ответила отказом. Но Честейн уточнила, что ей было бы интересно сыграть главную злодейку в будущих фильмах серии.

"Мне хочется сыграть героиню, которая будет мучить Бонда", — отшутилась она.

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