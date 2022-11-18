64-летняя мать Рейнольдса вышла с ним на красную дорожку

Плюс одна статуэтка в коллекции Райана Рейнольдса ! Вчера 46-летний голливудский актер удостоился 36-й премии Американской синематеки. Награда не самая престижная, но для Райана важная. К тому же поддержать звездного сына пришла мама: 64-летняя Тамми Рейнольдс. Актер выбрал дерзкий бархатный костюм-тройку, а строгий черный комплект Тамми украсило шелковое кимоно.

Актера отметили наградой за документальный хит «Добро пожаловать в “Рексхэм”». Канадец приобрел английский клуб в прошлом году на пару с другим актером, Робом Макэлхенни — шоураннером и исполнителем одной из главных ролей в сериале «В Филадельфии всегда солнечно». Совладельцы спродюссировали документальный фильм, в котором рассказали о спасении бедствующей футбольной команды.