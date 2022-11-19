Форд появился на первом кадре нового "Индианы Джонса"

Американское издание Empire поделилось первым кадром с Харрисоном Фордом в образе Индианы Джонса из предстоящего пятого фильма серии.

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Актер также появится на двух обложках нового выпуска журнала.

Сообщается, что в них подробно расскажут о предстоящем продолжении франшизы, а сама картина станет последней для 80-летнего Форда в роли Индианы Джонса.

Ранее стало известно о планах Disney и Lucasfilm снять сериал по мотивам приключений Индианы Джонса для сервиса Disney+. Также сообщается, что первые тестовые показы ленты вызвали спорную реакцию у аудитории, посчитавшей эту часть серии самой слабой.