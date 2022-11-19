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3 часа назад

Харрисон Форд появился на первом кадре нового "Индианы Джонса"

Газета.Ruиещё 2

Американское издание Empire поделилось первым кадром с Харрисоном Фордом в образе Индианы Джонса из предстоящего пятого фильма серии.

Форд появился на первом кадре нового "Индианы Джонса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер также появится на двух обложках нового выпуска журнала.

Сообщается, что в них подробно расскажут о предстоящем продолжении франшизы, а сама картина станет последней для 80-летнего Форда в роли Индианы Джонса.

Ранее стало известно о планах Disney и Lucasfilm снять сериал по мотивам приключений Индианы Джонса для сервиса Disney+. Также сообщается, что первые тестовые показы ленты вызвали спорную реакцию у аудитории, посчитавшей эту часть серии самой слабой.

Мировая премьера пятого "Индианы Джонса" запланирована на 30 июня 2023 года. Лучшие фильмы в карьере Харрисона Форда мы вспоминали здесь.

Актеры,Харрисон Форд,Walt Disney,
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