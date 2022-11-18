Актеры, которые отказались от ставших культовыми ролей

Получить хорошую роль невероятно важно для актера. Но иногда бывает так, что удача в виде культовой роли буквально плывет в руки, но артист по какой-то причине не соглашается сниматься. "Рамблер" рассказывает об актерах, которые отказались от классных ролей и, возможно, пожалели об этом.

Фото: Кадр из фильма "9 1/2 недель" Кадр из фильма "9 1/2 недель"

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер предложили роль в фильме Пола Верховена — "Основной инстинкт", но она отказалась. Вместо нее сыграла Шарон Стоун, которая получила славу и признание, а фильм заработал 352 миллиона долларов.

Уилл Смит

Вообще-то сыграть Нео в "Матрице" мог Уилл Смит, но не стал. И теперь мы знаем Нео в исполнении Киану Ривза. Кстати, Уилл Смит посчитал, что фильм не сможет собрать большую кассу, и сильно ошибся, как мы теперь знаем.

Джек Николсон

Когда Аль Пачино, мы подразумеваем "Крестный отец, и наоборот. Джек Николсон не сомневался в успехе фильма, но великодушно отказался, посчитав, что итальянца должен играть итальянец.

Джон Траволта

Конечно сейчас сложно вообразить кого-то в роли Фореста Гампа, кроме Тома Хэнкса, но это вполне мог быть Джон Траволта, если бы не отказался от съемок.

Брюс Уиллис