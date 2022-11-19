Константин Крюков рассказал о текущих проектах

Актер Константин Крюков на долгое время пропал с радаров поклонников. Он долгое время не появлялся в социальных сетях и не давал интервью. Starhit рассказал, чем же сейчас занимается знаменитость.
Крюков недавно появился на премьере сериала «Онлайф», в котором сыграл гуру психологии. Актер шутит, что совсем не похож на своего героя, в отличие от его коллег, которые «вечно ловят дзен».
«Есть у женщин, особенно у моих знакомых в Москве, обычное желание улетать куда-то в Индию. Там они будут спать на полу, молчать всю неделю, просветляться. Когда я это услышал, то подумал: у меня есть загородный дом, там баня стоит и много недоделок. Готов кого угодно принимать к себе!» – подметил Крюков.
Сейчас у актера несколько разных проектов в разработке. Он также открыт к новым предложениям, только советует для начала подготовить хороший сценарий. Без него – не вариант.