Константин Крюков рассказал о текущих проектах

«Есть у женщин, особенно у моих знакомых в Москве, обычное желание улетать куда-то в Индию. Там они будут спать на полу, молчать всю неделю, просветляться. Когда я это услышал, то подумал: у меня есть загородный дом, там баня стоит и много недоделок. Готов кого угодно принимать к себе!» – подметил Крюков.