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3 часа назад

Константин Крюков рассказал о текущих проектах

Слово и Дело

Актер Константин Крюков на долгое время пропал с радаров поклонников. Он долгое время не появлялся в социальных сетях и не давал интервью. Starhit рассказал, чем же сейчас занимается знаменитость.

Константин Крюков рассказал о текущих проектах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Крюков недавно появился на премьере сериала «Онлайф», в котором сыграл гуру психологии. Актер шутит, что совсем не похож на своего героя, в отличие от его коллег, которые «вечно ловят дзен».

«Есть у женщин, особенно у моих знакомых в Москве, обычное желание улетать куда-то в Индию. Там они будут спать на полу, молчать всю неделю, просветляться. Когда я это услышал, то подумал: у меня есть загородный дом, там баня стоит и много недоделок. Готов кого угодно принимать к себе!» – подметил Крюков.

Сейчас у актера несколько разных проектов в разработке. Он также открыт к новым предложениям, только советует для начала подготовить хороший сценарий. Без него – не вариант.

Актеры,Константин Крюков,
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