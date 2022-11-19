Милли Гибсон сыграет роль спутницы 15-го Доктора Кто

Актриса Милли Гибсон сыграет роль спутницы Доктора Кто Руби Сандэй в очередном сезоне одноименного сериала. Персонаж 18-летней артистки появится в проекте в следующем году.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Образ 15-го Доктора примерит на себя актер Шути Гатвой. Новый сезон сериала выйдет в ноябре 2023 года. Зрители смогут его посмотреть на видеосервисе Disney+ и телеканале BBC. Фанаты шоу также снова встретятся с Дэвидом Теннантом в трех специальных эпизодах.