«Операция "Ы"» стал насмешкой для актрисы, сыгравшей бабушку

Актрису Марию Кравчуновскую режиссер Леонид Гайдай в свою комедию «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» пригласил не раздумывая, так как уже пересекался с ней на съемочной площадке. Не слишком счастливая в семейной жизни, актриса сыграла бабушку, которая заботливо нянчится со своей внучкой.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Известная по фильмам «Трижды воскресший» и «Жених с того света» Кравчуновская к тому времени уже считалась состоявшейся актрисой. Картина Гайдая стала очередным всплеском в карьере артистки. Только вот такого же всплеска в личной жизни не получилось. Первый брак Кравчуновской с пианистом Марком Мейчиком быстро распался. На экране она играла бабушку, которая заботится о маленькой внучке, а в жизни такого счастья познать не смогла.