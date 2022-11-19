Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Фильм «Операция "Ы"» стал насмешкой для актрисы, сыгравшей бабушку-сторожа

Слово и Дело

Актрису Марию Кравчуновскую режиссер Леонид Гайдай в свою комедию «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» пригласил не раздумывая, так как уже пересекался с ней на съемочной площадке. Не слишком счастливая в семейной жизни, актриса сыграла бабушку, которая заботливо нянчится со своей внучкой.

«Операция "Ы"» стал насмешкой для актрисы, сыгравшей бабушку
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Известная по фильмам «Трижды воскресший» и «Жених с того света» Кравчуновская к тому времени уже считалась состоявшейся актрисой. Картина Гайдая стала очередным всплеском в карьере артистки. Только вот такого же всплеска в личной жизни не получилось. Первый брак Кравчуновской с пианистом Марком Мейчиком быстро распался. На экране она играла бабушку, которая заботится о маленькой внучке, а в жизни такого счастья познать не смогла.

Артистка под конец своей карьеры переехала в Дом ветеранов сцены. Там она и закончила свою жизнь, в окружении нянчившихся с ней медсестер. Она скончалась в 80 лет.

Актеры,Операция "Ы",Мария Кравчуновская,Леонид Гайдай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители