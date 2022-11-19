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1 час назад

Как 80-летний Индиана Джонс выглядит в новом фильме — первые кадры

Cq.ruиещё 1

Обложку свежего выпуска журнала Empire украсил 80-летний актер Харрисон Форд в узнаваемом образе Индианы Джонса из одноименной кинофраншизы.

Как 80-летний Индиана Джонс выглядит в новом фильме — первые кадры
Фото: Cq.ruCq.ru

В Empire также показали обложку номера с постером фильма «Индиана Джонс 5». Этот вариант страницы, стилизованный под Нью-Йорк 60-х, предложил художник Сэм Хэдли.

В выпуске издания помимо интервью с авторами картины покажут первые кадры. Пятую часть приключений Индианы Джонса снимает Джеймс Мэнголд — «Ford против Ferrari», «Логан» и «Росомаха: Бессмертный». Премьера фильма намечена на 30 июня 2023 года.

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