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2 часа назад

Крис Хемсворт хочет завязать с фильмами Marvel

Чемпионат.comиещё 1

Актёр Крис Хемсворт хочет, чтобы его следующее появление на экране в образе Тора стало последней его работой в рамках киновселенной Marvel.

Хемсворт — один из немногих оригинальных Мстителей, которые всё ещё продолжают сниматься в фильмах Marvel. Возможно, после работы над картиной «Тор: Любовь и гром» Крис решил, что настало время прощаться с супергеройской вселенной. Актёр добавил, что он пока не принял какое-то конкретное решение, поэтому будущее Тора всё ещё туманно.

Многие фанаты Marvel думали, что Хемсворт уйдёт из Marvel вместе с Робертом Дауни-младшим и Крисом Эвансом после картины «Мстители: Финал». Но работа с Тайкой Вайтити над фильмом «Тор: Рагнарёк» вновь пробудила его любовь к этому персонажу. Скорее всего, актёр изменил своё мнение после выхода «Тор: Любовь и гром». Крис даже предположил, что следующее появление Тора может закончиться смертью героя.

Есть вероятность, что Крис Хемсворт оставит Тора после фильма «Мстители: Секретные войны» или «Мстители: Династия Канга». Потому что сага о Мстителях — самая популярная и важная часть киновселенной Marvel. Не исключено, что актёр попрощается с Богом грома в пятой части «Тора» — но его ещё не анонсировали.

Недавно Крис объявил о перерыве в карьере из-за того, что он обнаружил у себя предрасположенность к болезни Альцгеймера.

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