Состоялась премьера фильма о Софи Лорен

Итальянская актриса Софи Лорен осенью отпраздновала 88-летие. В новом французском фильме «Софи Лорен. Несравненная», вышедшем на Первом канале, журналисты проследили весь жизненный путь одной из красивейших женщин эпохи.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Несмотря на почтенный возраст, артистка до сих пор заряжает своим жизнелюбием и внутренней энергией. Фильмография Лорен удивляет не только диапазоном, но и количеством работ. Одна из красивейших актрис эпохи сыграла около 100 ролей. К слову, в Советском Союзе Лорен считалась эталоном красоты, пишет РИА «Informing».

В начале творческого пути артистку часто упрекали в недостатках внешности. У критиков появлялись претензии то к чертам лица, то к росту будущей звезды.

«Слишком длинный нос, слишком большой рот, слишком широкие бедра, слишком смуглая кожа, слишком высокая и слишком свободная… Cофи Лорен — сама чрезмерность!» — отмечается в фильме.