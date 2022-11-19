Состоялась премьера фильма о Софи Лорен

Итальянская актриса Софи Лорен осенью отпраздновала 88-летие. В новом французском фильме «Софи Лорен. Несравненная», вышедшем на Первом канале, журналисты проследили весь жизненный путь одной из красивейших женщин эпохи.
Несмотря на почтенный возраст, артистка до сих пор заряжает своим жизнелюбием и внутренней энергией. Фильмография Лорен удивляет не только диапазоном, но и количеством работ. Одна из красивейших актрис эпохи сыграла около 100 ролей. К слову, в Советском Союзе Лорен считалась эталоном красоты, пишет РИА «Informing».
В начале творческого пути артистку часто упрекали в недостатках внешности. У критиков появлялись претензии то к чертам лица, то к росту будущей звезды.
«Слишком длинный нос, слишком большой рот, слишком широкие бедра, слишком смуглая кожа, слишком высокая и слишком свободная… Cофи Лорен — сама чрезмерность!» — отмечается в фильме.
Режиссер фильма Джулия Брахер выступила одновременно и автором сценария. Ей пришлось изучить архивы, пообщаться со знакомыми и друзьями итальянской звезды. Позднее Брахер отметила, что рассказала историю исключительной женщины.