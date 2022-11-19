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3 часа назад

На ТВ прошла премьера фильма о пути Софи Лорен от несуразной девочки до секс-символа эпохи

Слово и Дело

Итальянская актриса Софи Лорен осенью отпраздновала 88-летие. В новом французском фильме «Софи Лорен. Несравненная», вышедшем на Первом канале, журналисты проследили весь жизненный путь одной из красивейших женщин эпохи.

Состоялась премьера фильма о Софи Лорен
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Несмотря на почтенный возраст, артистка до сих пор заряжает своим жизнелюбием и внутренней энергией. Фильмография Лорен удивляет не только диапазоном, но и количеством работ. Одна из красивейших актрис эпохи сыграла около 100 ролей. К слову, в Советском Союзе Лорен считалась эталоном красоты, пишет РИА «Informing».

В начале творческого пути артистку часто упрекали в недостатках внешности. У критиков появлялись претензии то к чертам лица, то к росту будущей звезды.

«Слишком длинный нос, слишком большой рот, слишком широкие бедра, слишком смуглая кожа, слишком высокая и слишком свободная… Cофи Лорен — сама чрезмерность!» — отмечается в фильме.

Режиссер фильма Джулия Брахер выступила одновременно и автором сценария. Ей пришлось изучить архивы, пообщаться со знакомыми и друзьями итальянской звезды. Позднее Брахер отметила, что рассказала историю исключительной женщины.

Актеры,Софи Лорен,Первый канал,
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