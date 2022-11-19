Дочь Джонни Деппа высмеяли за жалобы на карьерные трудности

"Ты можешь рассказать грустную историю о том, как тебе было трудно (даже если в конце дня ты всегда можешь пойти поплакать на вилле своего отца в Малибу). Но как насчет того, чтобы не иметь даже возможности заплатить за свое возвращение домой, к семье? Или часами ждать примерки или кастинга только для того, чтобы увидеть, как мимо вас с теплого сиденья ее/его мерседеса проходит золотой ребенок, с водителем и помощником, которые заботятся о ее/его ментальном здоровье?",