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1 час назад

Дочь Джонни Деппа высмеяли за жалобы на карьерные трудности

Мира Маркина

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради высмеяли за жалобы на сложности в карьере. Об этом сообщает Paper Magazine.

Дочь Джонни Деппа высмеяли за жалобы на карьерные трудности
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

23-летняя Лили-Роуз Депп появилась на обложке декабрьского номера американской версии журнала Elle. В интервью изданию актриса пожаловалась на то, что к детям звезд относятся предвзято. А между тем, знаменитая фамилия хоть и "может приоткрыть определенные двери", не является гарантией успеха.

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Однако пользователи сети не поддержали мнение звезды и обрушились на наследницу Джонни Деппа с гневными комментариями:

"Ты можешь рассказать грустную историю о том, как тебе было трудно (даже если в конце дня ты всегда можешь пойти поплакать на вилле своего отца в Малибу). Но как насчет того, чтобы не иметь даже возможности заплатить за свое возвращение домой, к семье? Или часами ждать примерки или кастинга только для того, чтобы увидеть, как мимо вас с теплого сиденья ее/его мерседеса проходит золотой ребенок, с водителем и помощником, которые заботятся о ее/его ментальном здоровье?",

– отметила модель Виттория Черретти.

"Если бы вы только знали, через какой ад мы проходим только для того, чтобы стоять в той же комнате, в которой вы родились",

– высказалась модель Анок Яй.

Девушек также поддержала российская модель Кристина Романова.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд сняли фильм.

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