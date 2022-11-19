Дочь Джонни Деппа высмеяли за жалобы на карьерные трудности

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради высмеяли за жалобы на сложности в карьере. Об этом сообщает Paper Magazine.
23-летняя Лили-Роуз Депп появилась на обложке декабрьского номера американской версии журнала Elle. В интервью изданию актриса пожаловалась на то, что к детям звезд относятся предвзято. А между тем, знаменитая фамилия хоть и "может приоткрыть определенные двери", не является гарантией успеха.
Однако пользователи сети не поддержали мнение звезды и обрушились на наследницу Джонни Деппа с гневными комментариями:
"Ты можешь рассказать грустную историю о том, как тебе было трудно (даже если в конце дня ты всегда можешь пойти поплакать на вилле своего отца в Малибу). Но как насчет того, чтобы не иметь даже возможности заплатить за свое возвращение домой, к семье? Или часами ждать примерки или кастинга только для того, чтобы увидеть, как мимо вас с теплого сиденья ее/его мерседеса проходит золотой ребенок, с водителем и помощником, которые заботятся о ее/его ментальном здоровье?",
– отметила модель Виттория Черретти.
"Если бы вы только знали, через какой ад мы проходим только для того, чтобы стоять в той же комнате, в которой вы родились",
– высказалась модель Анок Яй.
Девушек также поддержала российская модель Кристина Романова.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд сняли фильм.