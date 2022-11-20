Кристиан Бэйл может появиться к байопике о Бобе Дилане

Кристиан Бэйл может появиться к байопике о Бобе ДиланеНа роль самого музыканта уже есть исполнитель.

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По сообщениям американских таблоидов, оскароносный Кристиан Бэйл может получить одну из ведущих ролей в автобиографическом фильме о легендарном музыканте Бобе Дилане.

Саму легенду сыграет Тимоти Шаламе, а вот Бэйлу прочат перевоплощение в образ фолк-певца Пита Сигера – еще одной культовой фигуры на американской сцене прошлого века, и которого Дилан считал своим кумиром и наставником. Кстати, в картине могут появиться и сцены из нашей страны, поскольку в 1961 году Сигер приезжал в Советский союз.