Кристиан Бэйл может появиться к байопике о Бобе Дилане

Кристиан Бэйл может появиться к байопике о Бобе ДиланеНа роль самого музыканта уже есть исполнитель.
По сообщениям американских таблоидов, оскароносный Кристиан Бэйл может получить одну из ведущих ролей в автобиографическом фильме о легендарном музыканте Бобе Дилане.
Саму легенду сыграет Тимоти Шаламе, а вот Бэйлу прочат перевоплощение в образ фолк-певца Пита Сигера – еще одной культовой фигуры на американской сцене прошлого века, и которого Дилан считал своим кумиром и наставником. Кстати, в картине могут появиться и сцены из нашей страны, поскольку в 1961 году Сигер приезжал в Советский союз.
Снимать байопик будет режиссер Джеймс Мэнголд, сценарием прямо сейчас занимается Джей Кокс, создававший «Молчание».Когда могут начаться съемки и когда можно ждать премьеры, пока не сообщается. Возможно, по ходу дела к Бэйлу и Шаламе добавятся и другие звезды кино.