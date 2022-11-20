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3 часа назад

Кристиан Бэйл может появиться к байопике о Бобе Дилане

Inc-News

Кристиан Бэйл может появиться к байопике о Бобе ДиланеНа роль самого музыканта уже есть исполнитель.

Кристиан Бэйл может появиться к байопике о Бобе Дилане
Фото: Inc-NewsInc-News

По сообщениям американских таблоидов, оскароносный Кристиан Бэйл может получить одну из ведущих ролей в автобиографическом фильме о легендарном музыканте Бобе Дилане.

Саму легенду сыграет Тимоти Шаламе, а вот Бэйлу прочат перевоплощение в образ фолк-певца Пита Сигера – еще одной культовой фигуры на американской сцене прошлого века, и которого Дилан считал своим кумиром и наставником. Кстати, в картине могут появиться и сцены из нашей страны, поскольку в 1961 году Сигер приезжал в Советский союз.

Снимать байопик будет режиссер Джеймс Мэнголд, сценарием прямо сейчас занимается Джей Кокс, создававший «Молчание».Когда могут начаться съемки и когда можно ждать премьеры, пока не сообщается. Возможно, по ходу дела к Бэйлу и Шаламе добавятся и другие звезды кино.

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