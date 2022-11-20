Звезда "Назад в будущее" получил специальный "Оскар"

«Он не выбирал роль пациента с болезнью Паркинсона или защитника тех, кто страдает от заболевания. Но не сомневайтесь, что это его величайшее выступление. Он — ярчайший пример того, как бороться и как жить. Фонд Майкла Джей Фокса по исследованию болезни Паркинсона собрал более $1 млрд», — сказал ведущий Вуди Харрельсон при вручении Джей Фоксу статуэтки.