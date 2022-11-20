Звезда "Назад в будущее" получил специальный "Оскар"

Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получил награду имени Джина Хершолта, которую вручает Американская киноакадемия за индивидуальный вклад в дело гуманизма. Церемония состоялась 20 ноября. Об этом сообщает The Variety.
«Он не выбирал роль пациента с болезнью Паркинсона или защитника тех, кто страдает от заболевания. Но не сомневайтесь, что это его величайшее выступление. Он — ярчайший пример того, как бороться и как жить. Фонд Майкла Джей Фокса по исследованию болезни Паркинсона собрал более $1 млрд», — сказал ведущий Вуди Харрельсон при вручении Джей Фоксу статуэтки.
В 2020 году Майкл Джей Фокс сообщил, что 20 лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой у него сильно пострадала кратковременная память. По словам Фокса, с возрастом ему стало сложнее запоминать реплики для съемок.