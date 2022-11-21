Зои Салдана "не расстроится", если больше не будет играть Гамору

«Каждый раз, когда, ну знаете, какой-нибудь восьмилетний ребенок, мама с папой, или фанаты из этого поколения напоминают мне, что то, что я сделала, было для них особенным, это заставляет меня отбросить цинизм в отношении Marvel. Это заставляет меня понять, что молодые зрители не должны оставаться без внимания. У них тоже есть чувства, и если что-то на них влияет, наше отношение к этому как к чему-то глупому, незрелому или дурацкому не означает, что это не что-то особенное», — заключила Салдана.