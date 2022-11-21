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2 часа назад

Зои Салдана "не расстроится", если больше не будет играть Гамору

Газета.Ru

Американская актриса Зои Салдана («Аватар», «Звездный путь») заявила, что «не расстроится», если больше не вернется к роли инопланетянки Гаморы в фильмах Marvel. Об этом она сообщила в интервью Variety.

Зои Салдана "не расстроится", если больше не будет играть Гамору
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я никогда ни от чего не могу отказываться, но этот зеленый грим? Я не расстроюсь, если этого больше не будет происходить. Я скучаю по Гаморе, но не скучаю по звонкам в 3:30 утра, пятичасовым сеансам гримирования и последующим походам к дерматологу», — призналась актриса.

«Каждый раз, когда, ну знаете, какой-нибудь восьмилетний ребенок, мама с папой, или фанаты из этого поколения напоминают мне, что то, что я сделала, было для них особенным, это заставляет меня отбросить цинизм в отношении Marvel. Это заставляет меня понять, что молодые зрители не должны оставаться без внимания. У них тоже есть чувства, и если что-то на них влияет, наше отношение к этому как к чему-то глупому, незрелому или дурацкому не означает, что это не что-то особенное», — заключила Салдана.

Актриса дебютировала в роли Гаморы в фильме Джеймса Ганна «Стражи Галактики» в 2014 году, впоследствии она возвращалась к этому образу в картинах «Стражи Галактики 2», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». На май 2023 года запланирован релиз третьей части «Стражей Галактики». Также Салдана сыграла Гамору в рождественском спецвыпуске «Стражей Галактики», который выйдет на стриминге Disney+ 25 ноября.

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