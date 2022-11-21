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3 часа назад

Умерла звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

Super.ru

Американская актриса Ники Эйкокс, наиболее известная по роли Мэг Мастерс в сериале «Сверхъестественное», скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщают издания People и Daily Mail.

Умерла звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс
Фото: Super.ruSuper.ru

В 2020 году актриса думала, что ее недомогание связно с СOVID-19, но врачи поставили совсем другой неутешительный диагноз.

«Я очень заболела, думая, что у меня был COVID-19 в январе и феврале. Что ж, все пришло в норму. Я попал в больницу с диагнозом лейкемия», — сообщила тогда Никки в Инстаграме (запрещен в РФ).

Айкокс сказала, что будет бороться с недугом: прошла несколько курсов химиотерапии и трансплантацию стволовых клеток.

Популярность Никки Эйкокс пришлась на 1990-е и 2000-е годы, и она известна по сериалам «Закон и порядок», «Секретные материалы» и «Элли МакБил». Последней ее работой стал фильм «Мертвые в кампусе» 2014 года. Согласно IMDB, Эйкокс появилась в первом и четвертом сезонах «Сверхъестественного».

Актеры,Сверхъестественное,Секретные материалы,
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