Умерла звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс

Американская актриса Ники Эйкокс, наиболее известная по роли Мэг Мастерс в сериале «Сверхъестественное», скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщают издания People и Daily Mail.

Фото: Super.ru Super.ru

В 2020 году актриса думала, что ее недомогание связно с СOVID-19, но врачи поставили совсем другой неутешительный диагноз.

«Я очень заболела, думая, что у меня был COVID-19 в январе и феврале. Что ж, все пришло в норму. Я попал в больницу с диагнозом лейкемия», — сообщила тогда Никки в Инстаграме (запрещен в РФ).

Айкокс сказала, что будет бороться с недугом: прошла несколько курсов химиотерапии и трансплантацию стволовых клеток.