Умерла звезда сериала “Сверхъестественное”

Журнал People сообщил о смерти американской актрисы Никки Эйкокс. Сообщается, что звезда популярного сериала “Сверхъестественное” скончалась на 48-м году жизни.
На протяжении года актриса боролась с лейкемией. Никки пережила несколько курсов химиотерапии, однако болезнь не отступила. О своей борьбе звезда рассказывала в социальных сетях. Но 16 ноября Никки Эйкокс умерла.
“Она определенно была бойцом, и все, кто ее знал, любили ее”, — сообщила невестка актрисы.
Несмотря на популярность после роли демона Мэг в сериале “Сверхъестественное”, актриса завершила карьеру в 2014 году.