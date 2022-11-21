Умерла звезда сериала “Сверхъестественное”

Журнал People сообщил о смерти американской актрисы Никки Эйкокс. Сообщается, что звезда популярного сериала “Сверхъестественное” скончалась на 48-м году жизни.

На протяжении года актриса боролась с лейкемией. Никки пережила несколько курсов химиотерапии, однако болезнь не отступила. О своей борьбе звезда рассказывала в социальных сетях. Но 16 ноября Никки Эйкокс умерла.