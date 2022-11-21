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3 часа назад

Умерла звезда сериала “Сверхъестественное” Никки Эйкокс

Мира Маркина

Журнал People сообщил о смерти американской актрисы Никки Эйкокс. Сообщается, что звезда популярного сериала “Сверхъестественное” скончалась на 48-м году жизни.

Умерла звезда сериала “Сверхъестественное”
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

На протяжении года актриса боролась с лейкемией. Никки пережила несколько курсов химиотерапии, однако болезнь не отступила. О своей борьбе звезда рассказывала в социальных сетях. Но 16 ноября Никки Эйкокс умерла.

“Она определенно была бойцом, и все, кто ее знал, любили ее”, — сообщила невестка актрисы.

Несмотря на популярность после роли демона Мэг в сериале “Сверхъестественное”, актриса завершила карьеру в 2014 году.

Актеры,Сверхъестественное,
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