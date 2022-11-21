Вдовиченков появился на публике после слухов о болезни

Владимир Вдовиченков впервые вышел в свет после того, как в СМИ начали распространяться сведения о тяжелом заболевании актера. Видеоролик с Вдовиченковым опубликовал "Пятый канал".
Актер рассказал, что в скором времени выйдет на сцену Московского международного Дома музыки и появится в музыкальной постановке "Адажио для влюбленных".
"Я никогда этого не делал, я драматический артист, играю в театре, но вот почитать со сцены — да, я с удовольствием на это согласился", - признался Вдовиченков.
Ранее актер опроверг сообщения о том, что ему якобы диагностировали вертебробазилярную недостаточность. Он назвал слухи чушью.