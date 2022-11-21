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8 минут назад

Вдовиченков впервые появился на публике после слухов о болезни

Газета.Ru

Владимир Вдовиченков впервые вышел в свет после того, как в СМИ начали распространяться сведения о тяжелом заболевании актера. Видеоролик с Вдовиченковым опубликовал "Пятый канал".

Вдовиченков появился на публике после слухов о болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер рассказал, что в скором времени выйдет на сцену Московского международного Дома музыки и появится в музыкальной постановке "Адажио для влюбленных".

"Я никогда этого не делал, я драматический артист, играю в театре, но вот почитать со сцены — да, я с удовольствием на это согласился", - признался Вдовиченков.

Ранее актер опроверг сообщения о том, что ему якобы диагностировали вертебробазилярную недостаточность. Он назвал слухи чушью.

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