Дмитрий Нагиев уходит с экрана, чтобы заняться внуком

Некоторое время назад Дмитрий Нагиев пропал не только из шоу «Голос» и других проектов, но и из социальных сетей.

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На днях Нагиев расставил все точки над i, объявив, что окончательно покидает телевидение. Внезапное окончание своей карьеры он решил объяснить так. Решил заняться своей личной жизнью, в частности, заботами, свалившимися на него после рождения внука.

Недавно Нагиев стал дедушкой. Ребёнок родился у старшего сына Нагиева — Кирилла, который уже долгое время пребывает в счастливом гражданском браке с графическим дизайнером Юлей Мельниковой.

Дмитрий Нагиев сообщил, что ждёт наступления более благоприятных времён для продолжения своей телевизионный карьеры. Хотя его многие коллеги уверены, что он и правда мог просто устать. В последние годы ведущий работал на износ и теперь нуждается в восстановлении.

Вместо Нагиева на шоу «Голос 60+» теперь его давняя знакомая Лариса Гузеева.