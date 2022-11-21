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52 минуты назад

Дмитрий Нагиев уходит с экрана, чтобы заняться внуком

New Magazine

Некоторое время назад Дмитрий Нагиев пропал не только из шоу «Голос» и других проектов, но и из социальных сетей.

Дмитрий Нагиев уходит с экрана, чтобы заняться внуком
Фото: New MagazineNew Magazine

На днях Нагиев расставил все точки над i, объявив, что окончательно покидает телевидение. Внезапное окончание своей карьеры он решил объяснить так. Решил заняться своей личной жизнью, в частности, заботами, свалившимися на него после рождения внука.

Недавно Нагиев стал дедушкой. Ребёнок родился у старшего сына Нагиева — Кирилла, который уже долгое время пребывает в счастливом гражданском браке с графическим дизайнером Юлей Мельниковой.

Дмитрий Нагиев сообщил, что ждёт наступления более благоприятных времён для продолжения своей телевизионный карьеры. Хотя его многие коллеги уверены, что он и правда мог просто устать. В последние годы ведущий работал на износ и теперь нуждается в восстановлении.

Вместо Нагиева на шоу «Голос 60+» теперь его давняя знакомая Лариса Гузеева.

В ближайшее время Нагиев возвращаться на телевидение он точно не собирается. Однако Дмитрий сохранил за собой место в театре. Уже в ноябре он выйдет на сцену Крокус Сити Холл в спектакле «Кыся», а через несколько дней после выступления в Москве отправится на гастроли в Санкт-Петербург.

Актеры,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
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