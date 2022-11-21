Аффлек и Дэймон создают кинокомпанию, которая изменит бизнес

Звезды Голливуда Мэтт Дэймон и Бен Аффлек объявили о создании кинокомпании. Актеры намерены преломить существующую практику выплат, которая не стимулирует продюсеров и режиссеров к созданию прибыльных фильмов.

Бен Аффлек раскрыл, что сейчас популярна схема, когда создателям картин платят высокий гонорар, но от кассовых сборов они получают мало. В новой кинокомпании Artists Equity (буквально “Справедливость художников”) аванс будет меньшим, а процент от “кассового успеха” – большим. По мнению звезд, такой подход может изменить развитие индустрии.