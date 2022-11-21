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2 часа назад

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон создают кинокомпанию с новым подходом к бизнесу

Мира Маркина

Звезды Голливуда Мэтт Дэймон и Бен Аффлек объявили о создании кинокомпании. Актеры намерены преломить существующую практику выплат, которая не стимулирует продюсеров и режиссеров к созданию прибыльных фильмов.

Аффлек и Дэймон создают кинокомпанию, которая изменит бизнес
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бен Аффлек раскрыл, что сейчас популярна схема, когда создателям картин платят высокий гонорар, но от кассовых сборов они получают мало. В новой кинокомпании Artists Equity (буквально “Справедливость художников”) аванс будет меньшим, а процент от “кассового успеха” – большим. По мнению звезд, такой подход может изменить развитие индустрии.

Бену Аффлеку — 50: топ фильмов с участием актера

У Аффлека и Дэймона уже есть инвесторы. Например, компания RedBird Capital Partners передала актерам сто миллионов долларов в качестве стартового капитала.

Ранее “Рамблер” писал, что Дэймон появится в “14 друзьях Оушена”.

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