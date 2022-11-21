Турецкий актер, которого обожают россиянки: что вы о нем не знали

Турецкие сериалы в последние годы стали особенно популярны во всем мире. Многие считают, что это просто растянутые мыльные оперы, с драматичными нереальными сюжетами и эффектной музыкой, созданной, чтобы создавать напряжение чуть ли не 20 раз за одну серию. Однако, иногда турецкий сериал - не глупая трата времени, а хороший способ отвлечься. Так, в них часто бывают интересные сюжеты полные любви и ненависти, ситуации похожие на реальную жизнь, трогающая душу музыка, моменты которые заставляют зрителя радоваться и плакать, а также невероятная актерская игра. Конечно, исполнители главных ролей всегда красавчики с идеальной фигурой, горящим взглядом и щетиной. Поэтому турецких актеров так любят женщины. И один из главных любимчиков российских зрительниц - актер Бурак Озчивит, известный по суперпопулярным сериалам "Королек - птичка певчая" и "Черная любовь". О самых интересных деталях из жизни обаятельного турка, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Отец мечтал видеть Бурака моделью

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Бурак родился в прибрежном городке Мерсин в 1984 году, но вскоре после рождения ребенка семья переехала в Стамбул. Отец актера вел бизнес и редко появлялся дома из-за частых командировок. Мать вела дом и воспитывала сына и его сестру, которая была на пять лет старше.

В раннем детстве Озчивит любил сидеть перед телевизором и смотреть мультфильмы. Этому занятию будущий актер мог посвящать долгие часы. Мальчик увлекался супергероями и всерьез заявлял, что когда вырастет, станет Бэтменом. Став старше, Бурак стал проводить много времени с друзьями, играя в футбол и занимаясь в тренажерном зале.

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После школы юноша поступил в университет Мармара в Стамбуле, где изучал актерское мастерство, изобразительное искусство и фотографию. В то же время он начал подрабатывать как модель и до 2006 года считался одним из самых востребованных мужчин-моделей Турции. Он несколько раз участвовал в конкурсе «Лучшая модель Турции» и выиграл титул в 2003 году. Через несколько лет Бурак Озчивит занял второе место в конкурсе «Лучшая модель мира».

Стоит сказать, что карьеру в модельном бизнесе молодой человек начал благодаря желанию своего отца, который увидел показ мод по телевизору и сказал, что будет очень горд, если его сын сможет добиться успеха в этой отрасли. После успехов на конкурсах красоты Озчивит привлек внимание турецких кинематографистов и начал сниматься в кино, о чем мечтал еще со школы.

Карьера и конфликт с "возлюбленной" в кадре

Первую небольшую роль Бурак Озчивит сыграл в молодежном триллере «Экси».

Кадр из сериала "Великолепный век"

Успех к актеру пришел после выхода на экраны историко-биографического сериала «Великолепный век», в котором он сыграл легендарного османского полководца Малкочоглу Бали-бея. Более того, следующая работа прославила Бурака Озчивита на весь мир. Это была новая экранизация классического романа «Королек - птичка певчая», в котором актер сыграл главного героя.

Кадр из сериала "Королек - птичка певчая"

Очередных съемок актеру не пришлось долго ждать, ведь поклонники по всему миру требовали все больше и больше проектов с участием Бурака Озчивита.

В 2015 году актер получил главную роль в очередном турецком сериале – романтической истории «Черная любовь», который стал суперпопулярным в России и в мире. Его возлюбленную в сериале сыграла Неслихан Атагюль. И хотя на экране актеры изображали романтические чувства, в реальной жизни у Бурака и Неслихан были натянутые отношения, которые со временем переросли в откровенный конфликт. Изначально актеры и их семьи поддерживали дружеские отношения, но постепенно отношения испортились.

Ходят слухи, что причиной конфликта стал сценический поцелуй актеров, который вызвал ревность у бойфренда Неслихан Атагюль. Бурак Озчивит извинился, но ситуацию это не спасло. Во время съемок актеры не разговаривают друг с другом и стараются по возможности сниматься отдельно.

Как любовь из сериала стала реальностью

Долгое время у актера были романтические отношения с моделью Джейлан Чапа, дочерью известного турецкого журналиста. Но в конце 2014 года пара рассталась после длительных отношений. Причиной стала постоянная ревность, а также его плотный рабочий график. Ходят слухи, что Джейлан сводила актера с ума, постоянно обвиняя его в изменах. Она могла даже прийти на съемочную площадку ни с того ни с сего, чтобы прояснить свои подозрения.

На съемках сериала «Королек птичка певчая» Бурак познакомился с молодой актрисой Фахрие Эвджен. В то время актер встречался с Джейлан, и женщина тут же удвоила бдительность, невзлюбив Фахрие.

Тогда это знакомство ни к чему не привело, но в 2015 году во время работы над мелодрамой «Любовь похожа на тебя» между молодыми людьми вспыхнула романтическая искра. Джейлан Чапа бросила Озчивита после того, как Бурак пригласил Фахрие на главную роль в этом фильме (Бурак также работал продюсером проекта). Актеру оставалось только решиться на это и окунуться в новые отношения.

По слухам, Фахрие Эвджен капризна. Но актриса оказалась на удивление терпимой к любимому мужчине. В одном из интервью женщина сказала, что не будет заставлять Озчивита менять свои привычки, хотя они ей и не нравились. Она посчитала, что нет причин менять мужчину, которого она выбрала.

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Вскоре Бурак стал жить с актрисой, сдав свою квартиру. На этом женщина настояла, так как не хотела таскать свои наряды из одной квартиры в другую.

Прожив вместе несколько месяцев, Бурак и Фахрие решили пожениться. Озчивит представил невесту своей семье. Ходят слухи, что еще в феврале 2016 года они отпраздновали мусульманскую свадьбу.

Официальная свадьба и торжество состоялись 29 июня 2017 года. Поклонники пары назвали эту свадьбу важным событием века.

Пара организовала свадьбу на берегу Босфора, в крытой исторической вилле Sait Halim Pasa. Несмотря на то, что вечеринка была закрытой и проходила в отдаленном месте. Праздник был пышным. Во время мероприятия невеста сменила три шикарных наряда. Молодожены выбрали медленную и нежную, но современную музыку из известной мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого».

Бурак Озчивит очень популярен в Арабских Эмиратах, поэтому сразу после помолвки актеру поступило предложение отпраздновать свадьбу в Дубае. Арабский бизнесмен, пригласивший актера, пообещал устроить мероприятие стоимостью 2 миллиона долларов. Актеру также предложили бесплатный медовый месяц в Дубае. Но Бурак от обоих предложений отказался и после свадьбы уехал с молодой женой на Мальдивы. Сейчас пара растит сына.

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