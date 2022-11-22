Умер актер Александр Старостин

Александр Старостин был известным советским и российским актёром не только кино, но ещё и театра.
Он родился 1 января 1951 года в городе Москва. Свою актёрскую карьеру он начал в 19 лет. Ему сразу удалось исполнить несколько ролей в кино.
Помимо этого, Старостин активно участвовал в театральных постановках. Он сыграл в "Дни нашей жизни", "Последние дни", "Разбойники", "Жил-был Я...", "Последние дни", "Пятый десяток", "Пропасть", "Закон вечности". Александр Старостин принял участие в съёмках таких известных кинолент как "А зори здесь тихие", "Обретёшь в бою", "Следствие ведут Знатоки" и другие.