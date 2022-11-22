Умер актер Александр Старостин

Александр Старостин был известным советским и российским актёром не только кино, но ещё и театра.

Фото: Кадр из фильма "А зори здесь тихие" Кадр из фильма "А зори здесь тихие"

Он родился 1 января 1951 года в городе Москва. Свою актёрскую карьеру он начал в 19 лет. Ему сразу удалось исполнить несколько ролей в кино.