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2 часа назад

Актриса Лянка Грыу призналась, что плакала после того, как не прошла кастинг у Бекмамбетова

Газета.Ru

Актриса Лянка Грыу рассказала в беседе с aif.ru, как не прошла кастинг на фильм Тимура Бекмамбетова. Грыу призналась, что очень хотела принять участие в картине "Черная молния".

Актриса Лянка Грыу призналась, что плакала после того, как не прошла кастинг у Бекмамбетова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Однако на ее роль взяли Екатерину Вилкову. Актриса назвала коллегу "прекрасной и восхитительной", но отметила, что в тот период очень болезненно воспринимала отказы.

"Но я поплакала денечек и… пошла дальше", - поделилась артистка.

Грыу отметила, что в актерской карьере присутствует "здоровая конкуренция".

"Помню, например, как со Светланой Ивановой мы вместе ходили на пробы еще совсем неизвестными девчонками. Сидели в коридорах Мосфильма и ждали своей очереди. Пробовались на одну роль и при этом замечательно дружили", - поделилась актриса.

Ранее сообщалось, что Бекмамбетов снимет сериал и мультфильм про Ходжу Насреддина.

Актеры,Чёрная Молния,Светлана Иванова,Екатерина Вилкова,Тимур Бекмамбетов,
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