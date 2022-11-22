Актриса Лянка Грыу призналась, что плакала после того, как не прошла кастинг у Бекмамбетова

"Помню, например, как со Светланой Ивановой мы вместе ходили на пробы еще совсем неизвестными девчонками. Сидели в коридорах Мосфильма и ждали своей очереди. Пробовались на одну роль и при этом замечательно дружили", - поделилась актриса.