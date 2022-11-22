Актриса Лянка Грыу призналась, что плакала после того, как не прошла кастинг у Бекмамбетова

Актриса Лянка Грыу рассказала в беседе с aif.ru, как не прошла кастинг на фильм Тимура Бекмамбетова. Грыу призналась, что очень хотела принять участие в картине "Черная молния".
Однако на ее роль взяли Екатерину Вилкову. Актриса назвала коллегу "прекрасной и восхитительной", но отметила, что в тот период очень болезненно воспринимала отказы.
"Но я поплакала денечек и… пошла дальше", - поделилась артистка.
Грыу отметила, что в актерской карьере присутствует "здоровая конкуренция".
"Помню, например, как со Светланой Ивановой мы вместе ходили на пробы еще совсем неизвестными девчонками. Сидели в коридорах Мосфильма и ждали своей очереди. Пробовались на одну роль и при этом замечательно дружили", - поделилась актриса.
Ранее сообщалось, что Бекмамбетов снимет сериал и мультфильм про Ходжу Насреддина.