Фиби Уоллер-Бридж получила роль в фильме об Индиана Джонсе

Поклонники Индианы Джонса ждут следующего года, чтобы посмотреть предстоящую франшизу, в которой Харрисон Форд повторит свою роль Инди в последний раз. И на днях в сети появились первые кадры с персонажем Уоллер-Бридж — Хеленой, крестницей Индианы. На снимке Хелена и знаменитый археолог как будто отправляются в новое путешествие. Хелена, похоже, имеет такую же страсть к приключениям, как и её крёстный отец — она предстаёт с рюкзаком на плече, в котором угадывается археологическая лопатка. Уоллер-Бридж сказала в одном из интервью о своём персонаже только лишь одно: «Она тайна и чудо». Режиссёр Джеймс Мэнголд также не особо распространялся о деталях сюжета, лишь сказав, что Хелен типажа «очаровательная девушка по соседству».
В пятом фильме об Индиане Джонсе снялись также Мадс Миккельсен, Шонетт Рене Уилсон, Бойд Холбрук, Джеймс Мэнголд, Джез и Джон-Генри Баттерворт, Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Саймон Эмануэль вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж. «Индиана Джонс 5» выходит в кинотеатрах 30 июня 2023 года. Первый и последний фильмы серии разделяют 42 года и объединяет их Харрисон Форд, которому в первом фильме 1981 года «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» было 38 лет, а на момент пятого будет немного за 80. Кстати, актёр признался, что сам просил убить своего персонажа Хана Соло из «Звёздных войн» для того, чтобы сосредоточиться на роли Индианы Джонса в пятой части.