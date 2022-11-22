Фиби Уоллер-Бридж получила роль в фильме об Индиана Джонсе

Поклонники Индианы Джонса ждут следующего года, чтобы посмотреть предстоящую франшизу, в которой Харрисон Форд повторит свою роль Инди в последний раз. И на днях в сети появились первые кадры с персонажем Уоллер-Бридж — Хеленой, крестницей Индианы. На снимке Хелена и знаменитый археолог как будто отправляются в новое путешествие. Хелена, похоже, имеет такую же страсть к приключениям, как и её крёстный отец — она предстаёт с рюкзаком на плече, в котором угадывается археологическая лопатка. Уоллер-Бридж сказала в одном из интервью о своём персонаже только лишь одно: «Она тайна и чудо». Режиссёр Джеймс Мэнголд также не особо распространялся о деталях сюжета, лишь сказав, что Хелен типажа «очаровательная девушка по соседству».