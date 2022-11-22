Как сейчас выглядит Пирс Броснан

Актер Пирс Броснан в первый раз исполнил роль агента Джеймса Бонда в 1995 году — в фильме "Золотой глаз", снятом Мартином Кэмпбеллом. На момент съемок голливудской звезде было 42 года. Как он изменился спустя 27 лет и чем он занимается сейчас? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Золотой глаз" (1995) Кадр из фильма "Золотой глаз" (1995)

Пирс Броснан стал широко известен публике после детективного сериала канала NBC "Ремингтон Стил". Актеру дважды предлагали сняться в бондиане, в том числе в фильме "Искры из глаз", однако он не мог из-за контракта с NBC. В 1995 году съемки с его участием все-таки состоялись. Картина собрала в прокате почти 350 миллионов долларов. После Пирс Броснан играл Бонда в "Завтра не умрет никогда" (1997), "И целого мира мало" (1999), "Умри, но не сейчас" (2002).

С момента выхода первого фильма, в котором он исполнил роль агента 007, прошло 27 лет. Актер продолжает активно сниматься в кино и ежегодно появляется в крупных проектах. В 2022 году он сыграл в фильмах "Черный Адам" и "Русалка и дочь короля", а в 2021 — "Ограбление по-джентельменски", "Золушка" и других. Параллельно с этим Пирс Броснан занимается живописью и продает свои картины на официальном сайте.

За последние годы актер сильно изменился и внешне, что неудивительно: в этом году ему исполнилось 69 лет. Критике часто подвергают супругу Броснана — Кили Шэй Смит, с которой они поженились в 2001 года. Актриса была секс-символом 90-х, но после рождения двух детей прибавила в весе.