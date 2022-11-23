«Я мастер спорта по самобичеванию»: интервью Игоря Жижикина

Фото: Мослента Мослента

О детстве в Москве, казаках-разбойниках и спорте

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Я родился и вырос в Москве. Почти все детство провел во дворах Ленинградского проспекта возле метро «Аэропорт», прямо напротив которого стоит стадион ЦСКА. Туда я ходил с пяти лет и занимался почти всеми существующими видами спорта. Для отца было крайне важно, чтобы моя жизнь была полна физической активности.

Свободного времени у меня практически не было. Я был занят тренировками. Да и с какими-то развлечениями в моем детстве было напряженно: ни парков аттракционов, ни электросамокатов, ничего подобного не существовало. Это сейчас в Москве всего навалом, а раньше нам были доступны только дворы, качели, казаки-разбойники и ящики, которые мы воровали возле винного магазина. Из них отлично получалось строить баррикады для игры в войнушку. Вот так и развлекались!

За последние десять лет столица кардинально изменилась, но мое впечатление о ней осталось прежним. Я всей душой люблю этот город. Конечно, есть нюансы, которые мне не нравятся, но я вижу изменения в лучшую сторону. Единственное, что меня угнетает — постоянная застройка. Насколько мне известно, в других мировых столицах давно запрещены подобные вещи в любом виде. Люди пытаются сохранить истинный облик города, и это правильно. А у нас почему-то принято на каждом лысом месте ставить еще одну никому не нужную стекляшку. Вот это меня раздражает!

О прогулках, летних вечерах и Патриарших

Если я прилетаю в Москву летом, и погода позволяет, то обязательно выхожу погулять по городу.

Однажды мы с моим товарищем Лешей Чадовым вышли на прогулку вечером, а вернулись только под утро. Начали путь с Патриарших прудов и бродили по улочкам, рассуждали о жизни, обсуждали здания, которые попадались нам по дороге, и так увлеклись, что потеряли счет времени. Только на рассвете опомнились и обнаружили себя на Фрунзенской набережной.

О первых гастролях, цирке и выезде за границу

До того как появиться в кино, я много лет посвятил работе в цирке. Плюсов у этой деятельности было море, среди которых хорошая физическая форма и, конечно, путешествия. В СССР ведь почти невозможно было выехать за границу, а с цирком тебе были открыты все двери.

В те годы я активно занимался плаванием и даже был мастером спорта. Меня засунули в номер «Акробаты на велосипедах». С этой программой я объездил весь Советский Союз. До сих пор помню первые гастроли, настолько яркие были эмоции. Представьте, я обычный паренек, который только вернулся из армии, и вдруг у меня появляется возможность посмотреть мир! Конечно, я кайфовал.

Потом начались съемки в кино и путешествия стали привычными. Сейчас на карте почти не осталось стран, в которых я еще не побывал. А если и остались, то я это обязательно исправлю в самое ближайшее время.

О просмотре фильмов, самокритике и подражании

Сейчас, к сожалению, у меня нет времени на посещение цирка. Очень много работы — съемки, репетиции в театре… Даже фильмы смотреть не успеваю. Делаю это крайне редко и смотрю исключительно то, что мне рекомендуют друзья. Мне кажется, если смотреть много фильмов, можно неосознанно начать повторять за актерами их фишки, подражать им. Поэтому я стараюсь воздерживаться.

А что касается кинолент с моим участием, так их я под страхом смерти не буду смотреть никогда. Вы что! Я же мастер спорта по самобичеванию. Я посмотрю свой фильм, а потом буду думать каждый день о том, что можно было тут получше, там почище, здесь поуверенней

Единственное, что я себе позволяю — прослушивание аудиокниг. Самое лучшее изобретение человечества. Можно слушать во время прогулки, за рулем, в спортзале, перед сном — максимально удобно. Я, к слову, недавно даже озвучивал одну аудиокнигу Пелевина. Вот сейчас, кстати, решил ознакомиться с ней в печатном варианте, так как аудиоверсия еще не вышла.

О Голливуде, злодеях в кино и порно

Моя актерская карьера началась в Голливуде и, только добившись успеха там, я появился на отечественных телеэкранах. Очевидно, работа в киноиндустрии на западе и в России сильно отличается. Не знаю даже, как это вежливо сказать… У нас в основном происходит так: запускается проект, и уже на начальной стадии все, кому надо, заработали. А там делают проект в надежде на то, что он получится качественным и на нем можно будет заработать в дальнейшем. Вот и вся разница. А с чем это связано, думайте сами.

Зачастую мне достаются роли бандитов и злодеев. Доволен ли я таким амплуа? Да, вполне. Мне нравится изображать криминальных авторитетов, брутальных парней. Почему нет? Здорово же иметь возможность перевоплощаться, примерять на себя какие-то вещи, которые в реальной жизни не имеют к тебе отношения. Хотя и «добрые» роли я люблю не меньше. За моими плечами съемки в десятках комедий.

Сложно сказать, на какую роль я бы никогда не согласился… Ну, наверное, в порно не стал бы сниматься. У меня есть свои личные табу. Я перед тем, как дать окончательный ответ режиссеру, обязательно знакомлюсь со сценарием. Если там есть вещи, противоречащие моим убеждениям, то я не стану принимать участие в проекте.

Об изучении английского, бомжах и русских на Брайтон-Бич

В Америке я оказался волей случая. Однажды мы с цирковой труппой приехали на гастроли в Штаты, и наш горе-продюсер сбежал со всеми деньгами и документами. В то время я был совсем бесстрашный и несмотря на все тяготы жизни наслаждался своим пребыванием за границей. Отсутствие денег меня не смущало, смущало только то, что я совсем не знал английский язык. Поначалу приходилось объясняться с бомжами на языке жестов. Но я везде ходил со словариком и каждый день узнавал новое слово, все записывал и старался употреблять в речи. Это было интересно.

Также, будучи на гастролях в Израиле, я всего за полгода научился неплохо говорить на иврите. Во Франции, Бельгии, Голландии и Германии — ровно такая же история

Сейчас русские люди, переехавшие в Америку, сразу попадают в русскую среду. Они живут в русских районах, ходят в русские магазины и практически не слышат английскую речь. У них просто нет нужды в изучении иностранного языка. Мои друзья живут в Нью-Йорке на Брайтон-Бич. За 30 лет они так и не смогли заговорить на английском. Все зависит от среды и твоего настроя.

О режиссерах, долгих съемках и гордости

Я работал со многими западными режиссерами. Не хочу никого выделять, они все очень разные и интересные. Джей Джей Абрамс — потрясающий человек, Тарантино — мастер своего дела, Флориан Хенкель — сумасшедший тип, очень мне нравится. Клинт Иствуд, наверное, повлиял на меня больше всех. Он пригласил меня сняться в фильме «Кровавая работа», после которой я почувствовал себя в разы увереннее перед камерой.

Дольше всего я работал со Спилбергом. Целый год шли съемки «Индианы Джонса». Конечно, за это время вы становитесь семьей, сближаетесь.

Поймите, Голливуд — это такое место, куда со всего мира съезжаются лучшие из лучших. Там все профи, у всех огромные амбиции. Какого режиссера ни возьми, каждый будет хорош.

Если речь идет об отечественном кино, то хочется отдать должное Марюсу Вайсбергу. Он меня частенько приглашает на комедийные роли, видит во мне что-то другое. А мне очень нравится открываться с новой стороны.