Жижикин раскрыл подробности своей работы в советском цирке

«В те годы я активно занимался плаванием и даже был мастером спорта. Меня засунули в номер "Акробаты на велосипедах". С этой программой я объездил весь Советский Союз. До сих помню первые гастроли, настолько яркие были эмоции. Представьте, я обычный паренек, который только вернулся из армии и вдруг у меня появляется возможность посмотреть мир! Конечно, я кайфовал», — поделился артист.