Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Известный актер раскрыл подробности своей работы в советском цирке

Мослента

Известный актер, много лет проработавший в Голливуде, а также снявшийся в популярных российских сериалах «Мажор», «Вий», «Соловей-разбойник» и недавно появившемся на экране сериале «Суперпозиция», Игорь Жижикин в интервью «Мосленте» раскрыл подробности своей работы в советском цирке.

Жижикин раскрыл подробности своей работы в советском цирке
Фото: МослентаМослента

Артист рассказал, что до съемок в кино, он много лет работал в цирке. Среди плюсов такой деятельности он отметил хорошую физическую форму и постоянные путешествия, в том числе и за границу, что было практически недоступно обычному гражданину в СССР.

«В те годы я активно занимался плаванием и даже был мастером спорта. Меня засунули в номер "Акробаты на велосипедах". С этой программой я объездил весь Советский Союз. До сих помню первые гастроли, настолько яркие были эмоции. Представьте, я обычный паренек, который только вернулся из армии и вдруг у меня появляется возможность посмотреть мир! Конечно, я кайфовал», — поделился артист.

Ранее известный актер Никита Ефремов объяснил свой переезд за пределы Москвы.

Актеры,Российские актеры,Российские сериалы,Вий,Игорь Жижикин,Никита Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители