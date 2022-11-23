Актер Зайцев раскрыл секрет своих побед

Специальным событием стал показ короткометражной ленты «Сашка. Дневник солдата». Фильм представил зрителям уроженец этого города режиссёр Кирилл Зайцев, хорошо известный кинозрителям по роли баскетболиста Сергея Белова в фильме «Движение вверх», а также характерным ролям в картинах «Союз спасения» и «Последний богатырь. Корень зла», которые принесли ему популярность.

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Общаясь со зрителями, Кирилл признался, что готовится к роли баскетболиста стал с 14 ти лет, -когда занялся баскетболом, когда не думал, что ему достанется роль легенды спорта.

- Я упорно, даже фанатично тренировался. И так, что мой отец, возвращаясь с работы с удивлением интересовался: -Сынок ты у меня решил стать спортсменом – рекордсменом? Почему ты занимаешься как фанат? Кирилл отвечал, что хочу стать чемпионом. Через много лет эта мечта неожиданно исполнилась, да еще и в кино. Возможно, в этом провидении и заключался секрет его спортивных побед.

Рассказал Кирилл не только о съёмочном процессе, но и работе с коллегами. «Сашка. Дневник солдата» – это история ветерана войны, который обнаружил свой фронтовой дневник. Он вспоминает историю, произошедшую с ним в самый разгар боевых действий. В основе сценария – повесть, написанная фронтовиком Вячеславом Кондратьевым, которая была опубликована в 1979 году в журнале «Дружба народов» «Героическая и история уникальная для нашей страны. Дело в накале страстей, в том уровне самопожертвования, которое демонстрировали все без исключения народы Советского Союза. В этом главная ценность картин о войне, –отметил председатель жюри конкурса телевизионных документальных фильмов фестиваля, известный тележурналист Сергей Ломакин.