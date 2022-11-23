Жижикин сравнил работу в Голливуде со съемками в России

«У нас в основном происходит так: запускается проект, и уже на начальной стадии все, кому надо, заработали. А там делают проект в надежде на то, что он получится качественным и на нем можно будет заработать в дальнейшем. Вот и вся разница. А с чем это связано, думайте сами», — сказал артист.